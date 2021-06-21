Голикова рассказала о проекте концепции по реабилитации инвалидов

Задача разработанной концепции по формированию комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов - сделать доступной не только среду и медицинское обслуживание для инвалидов равными с остальной частью общества, но и инвалидов равноправными членами гражданского общества. Теперь новая задача - внедрить в практику систему комплексной реабилитации для всех нуждающихся. Об этом заявила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.

План планом, признала Голикова, но проект концепции по формированию системы комплексной реабилитации и вхождению в гражданское общество людей с инвалидностью, особенно детей-инвалидов, еще предстоит последовательно осуществлять. "Главная цель, которую мы перед собой ставим, по всей стране внедрить систему комплексной реабилитации с охватом всех нуждающихся реабилитационными услугами", - сказала Татьяна Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере при федеральном правительстве.

Справка "РГ"

По данным Минздрава, в России насчитывается более 11,5 млн инвалидов или около 10 процентов.