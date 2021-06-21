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21.06.2021 23:48
Рубрика: Общество

Правила дистанта

Готовится методичка для учебы на удаленке
Текст: Евгения Добрынина
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8486)
Около полутора тысяч предложений от родителей и учителей собрали по итогам первых 20 дней работы "горячей линии", которая была открыта в Минпросвещения по инициативе главы ведомства Сергея Кравцова.

В тройку самых острых тем попали ЕГЭ, ОГЭ, безопасность школ и цифровая образовательная среда.

Фото: Александр Корольков
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Одно из самых массовых обращений - предложение общественного движения "Родители Москвы" вернуть единство учебных программ за счет введения единых для всех школ учебников по каждому предмету.

В министерстве отметили: уже в этом году в Институте стратегии развития образования разработают и выпустят новые примерные рабочие программы по учебным предметам, в которых будет прописана обязательная часть содержания учебных предметов.

Также утвердят распределение тем, которые обязательно нужно пройти в том или ином классе.

Среди предложений, уже запущенных в проработку, - методическая памятка школьникам и преподавателям на случай, если снова придется переходить на удаленное обучение из-за чрезвычайных обстоятельств, таких, как пандемия. Методичку придумал аспирант МИФИ, она уже прошла общественную экспертизу.

В памятке расскажут об особенностях работы "дистанционных систем", а также дадут рекомендации, что делать, если ученики столкнутся с трудностями в использовании дистанционных технологий.

"Горячая линия" продолжает свою работу. Направить свои предложения можно по электронной почте: 2022@edu.gov.ru, оставив краткую персональную информацию для обратной связи.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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