Кому на Руси жить хорошо? Их можно называть элитой, богатеями, их можно ненавидеть или, наоборот, считать солью земли, теми, кто движет страну, экономику. Но они есть. На 0,4% счетов в банках приходится 43% суммы всех вкладов населения. Речь - о счетах с остатками свыше 1,4 млн рублей (АСВ, 2018). Это 500-600 тыс. чел. А если посмотреть чуть шире? 1,4% населения, то есть 2 млн человек из 146 млн владеют 63% всех вкладов в России. И, наоборот, на 93-94% россиян приходится только 9% вкладов, и по опросам, до 60-65% населения вообще не могут сберегать, они живут от зарплаты до зарплаты.

Есть ли еще какие-то указатели на то, сколько у нас имущих, состоятельных? На бирже у брокеров открыты больше 13 млн счетов для игры на фондовом рынке. А теперь внимание! 1% "физиков", физических лиц, владеют 76% активов на брокерских счетах (деньги, ценные бумаги). Их всего-то чуть больше 100 тыс. чел. А вот у 60% "физиков" эти счета пустые, у 18% - активы не превышают 10 тыс. руб. (ЦБР, 2020). Значит, по оценке, на фондовом рынке не более 400-500 тыс. чел., обладающих более или менее значительными суммами. Значение остальных в финансовом смысле близко к нулю.

Мы упорно выходим на число в 1,5-2 млн чел. более или менее состоятельных людей в России, с их семьями - до 2-2,5% населения. А внутри них - на группу в 400-600 тыс. чел., являющихся для нас сверхбогатыми, хотя по мировым меркам их семейные состояния, может быть, выглядят не столь впечатляющими. Пирамиды власти, денег, человеческой энергетики - так устроены все общества в мире, так они управляются. Главное, чтобы разрывы между "верхами" и "низами" были не слишком болезненны, чтобы они были преодолимы для талантливых людей и социальные лифты - в одну и другую стороны - усердно и бесперебойно работали. Россия 5-я в мире по числу долларовых миллиардеров, их у нас 117 (2021, Forbes), меньше, чем в США и Китае примерно в 7 раз. В части миллионеров дела похуже, мы - 21-е в мире, их - до 250 тыс. чел. (2019, Credit Suisse). А если детальнее? Чуть больше 200 чел. имеют состояния в долларовом измерении 500+ млн долл. , у 1200 чел. - от 100 до 500 млн долл., у 1700 чел. - от 50 до 100 млн долл., у 15,7 тыс. чел. - от 10 до 50 млн долл., у 22 тыс. чел. - от 5 до 10 млн долл., у 205 тыс. чел. - от 1 до 5 млн долл. (2019, Credit Suisse).

Более или менее состоятельных людей в России - 1,5-2 млн чел., с их семьями - до 2-2,5% населения

Но зачем нам считать чужие деньги? Чтобы возбуждать классовую ненависть? И так степень недоверия в России зашкаливает. Самый низкий уровень доверия к бизнесу - именно в России (из 27 стран, Edelman Trust Barometer). Ему доверяют 34% опрошенных, в Германии - 52%, США - 54%, Нидерландах - 69%, Китае - 70%.

Какая там ненависть! Нам всем важно знать, как устроено общество. Те, кто "топ", крайне важны для него. От их интересов, идеологии, моделей коллективного поведения зависит наше будущее. Но кто же они? Да все вперемешку! И промышленники, и финансисты, и аграрии, и слуги государевы, и самые выдающиеся из тех, кто нас вылечит, выучит или развлечет. Они обитают, скорее, в резервациях, и заборы в России - одни из самых высоких в мире, а двери - одни из самых бронированных. Среди них много великолепных людей, разумных, жестких, нециничных, этичных, болеющих за всех нас.

Богатые обитают, скорее, в резервациях, и заборы в России - одни из самых высоких в мире

Но вот что они хотят как группа, в своем большинстве? Какие настроения преобладают? Ответ - все они хотят стабильности. Дайте нам управлять. Дайте нам спокойно зарабатывать, мы всё, что нужно, сделаем сами. Люди из бизнеса: не трогайте нас, меньше вмешательства государства, не нужно нам надзоров и проверок, не нужно обвинительного уклона, дайте нам дешевый кредит, стабильные налоги (пусть даже те, что есть) и преференции для защиты внутреннего рынка. Не меняйте все время правила игры! Не залезайте в наши карманы, в то, что уже заработано. На что люди государства отвечают: конечно, вы важны, без вас никак, но только дай вам волю, вы всех перетравите и подожжете! Вы вечно всё обходите, вы норовите увильнуть, ускользнуть, не заплатить, уйти от всего, найти лазейку. Мы вам не доверяем. Как сказал один мудрый замминистра в частном разговоре: "Все они негодяи!".

Им придется как-нибудь разобраться друг с другом. Без взаимного доверия, без тщательного соблюдения элитами интересов друг друга экономике не расти, а государству не богатеть. Нас вечно будет штормить, а экономика будет похожа на вольер с крокодилами. А вот что они все думают по поводу среднего класса или массы тех, кто живет от зарплаты до зарплаты? Кажется, в этих думах мало любви. В основе нашей модели экономики человек управляемый, человек, которого нужно понудить к правильному труду, ему не слишком-то стоит доверять, и за ним нужен глаз да глаз. Всё смотрит куда-то налево и всё чего-то просит у вертикалей, пытаясь подцепить кусок побольше. Человек - расходуемый ресурс, должен делать то, что от него требуется, в рамках жестких технологий, при этом особенно не крича и не плача. К этому ведут все рассуждения о том, что мы веками так централизованно устроены.

Что сказать? Всё должно быть наоборот. Единственный способ безопасного выживания элиты на долгие времена - многократный рост среднего класса, зажиточных семей, подушка безопасности не из природных ресурсов или золотых запасов, а из людей, прикипевших к своей земле как языком и культурой, так и собственностью, способностью свободно решать свои задачи, свято соблюдая общие интересы. Мечта? Нет, это единственно возможная идеология успеха для элиты, желающей сверхбыстрого роста и сильной России. Как сделать так, чтобы именно эта идеология овладела умами "топов"? Ответ - пока неизвестно.