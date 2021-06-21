Индия начнет бесплатную вакцинацию взрослого населения от COVID-19

С сегодняшнего дня Индия начинает бесплатную программу вакцинации всего взрослого населения страны от коронавируса, анонсированную в начале этого месяца премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"С 21 июня штаты получат препараты для вакцинации населения от коронавируса. Прививку смогут сделать все, кто старше 18 лет", - пишет РИА Новости.

Правительство Индии планирует закупать 75% производящихся в стране вакцин и самостоятельно раздавать их штатам. Оставшиеся 25% произведенных в стране вакцин могут закупать штаты и частные клиники. Число вакцин, которые получит тот или иной регион, зависит от численности в нем населения, количества выявленных случаев коронавируса и числа уже привитых граждан.

Вакцинация в Индии началась с 16 января. На первом этапе прививку могли сделать только медики, стражи порядка, сотрудники оперативных служб и люди, старше 45 лет. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 29,8 миллиона, выздоровели более 28,7 миллиона, умерли более 386 тысяч, а число получающих лечение составляет 729 тысяч человек.