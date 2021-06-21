Индийские пограничники сели в асану в честь Международного дня йоги

В мире сегодня отмечают Международный день йоги, который был учрежден в 2014 году ООН. В честь этого индийские пограничники провели показательные занятия йогой на озере Пангонг Цо, расположенном на высоте 4334 метра в Гималаях на границе Индии и Китая.

Посол Индии в России Д. Б. Венкатеш Варма также выступил в честь этого праздника на мастер-классе по йоге в Москве. "Ключевое послание йоги - единство разума и тела, сила и здоровья, которые проистекают из внутренней силы, подвергся испытаниям на протяжении этих последних 18 месяцев пандемии коронавируса. Следовательно, все больше людей, чем раньше, стали ценить значение йоги, её практики и роль. Я хочу призвать вас всех практиковать йогу... Йога имеет ключевое значение для всего человечества", - заявил он.

Международный день йоги был учрежден по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди, который на Генассамблее ООН в 2014 году призвал признать важность йоги как "драгоценное наследие индийской цивилизации и прекрасной практики для улучшения здоровья, а также - для того, чтобы привести в покой человеческий разум".

Indo-Tibetan Border Police (ITBP) performs Yoga alongside Pangong Tso lake in Ladakh, on the occasion of #InternationalYogaDay pic.twitter.com/lmWaQduxtR — ANI (@ANI) June 21, 2021

ITBP (Indo-Tibetan Border Police) personnel perform Yoga at an altitude of 18,000 ft in Ladakh, on #InternationalDayOfYoga pic.twitter.com/1exPWdNb4l — ANI (@ANI) June 21, 2021

On #InternationalDayOfYoga ITBP personnel perform Yoga at an altitude of 15,000 ft near a Border Out Post in Ladakh. pic.twitter.com/xZ3gJCgNJF — ANI (@ANI) June 21, 2021