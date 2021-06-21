Исследование Плехановского университета: какие специалисты нужны работодателю сегодня

Умение работать с информацией, стрессоустойчивость и знание иностранного языка - это три главные компетенции, которые российские работодатели хотят видеть у своих сотрудников. Такие результаты показало исследование Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова "Какие специалисты нужны работодателю сегодня?". В нем приняли участие более 500 ведущих российских компаний. По итогам исследования составлен перечень наиболее востребованных на рынке труда компетенций, которые могут развивать у выпускников вузы.

Андрей Сидоров Фото: По итогам исследования РЭУ им. Плеханова составлен перечень наиболее востребованных на рынке труда компетенций, которые могут развивать у выпускников вузы.

Одним из ключевых и объединяющих запросов работодателей из самых разных отраслей стал запрос на владение soft skills - "гибкими навыками". Они занимают 37% в перечне требований к молодым соискателям на рынке труда. Таким образом, современный вуз должен помогать выпускникам развивать универсальные компетенции "на опережение".

"Важнейшее конкурентное преимущество выпускников - готовность адаптироваться к изменениям и решать новые задачи. Наш мир и образование стремительно развиваются. Цифровизация, создание сетевых сообществ и многие другие факторы в корне меняют принципы работы - это, например, переход от конкуренции к кооперации, к "разумному" и разделенному использованию ресурсов. Вот почему владение soft skills становится сквозным требованием во всех профессиях, а запрос на них распространился и на области, где исторически это не считалось важным", - комментирует исследование ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Лобанов.

По результатам исследования эксперты РЭУ определили 223 компетенции и 18 профессий, востребованных среди российских работодателей. В первой десятке компетенций: умение работать с информацией (54%), стрессоустойчивость (52%), знание иностранного языка (46%), навыки самоорганизации (37%) и навыки презентации и визуализации (35%), коммуникативные навыки (32%), лидерские качества (32%), креативные навыки (26%), знание нормативно-правовой базы (23%), навыки аналитики массивов данных (20%).

К примеру, экономист, претендующий на зарплату 50-60 тысяч рублей, должен обладать такими "жесткими навыками", как уверенное пользование "1С", знание основ бухгалтерского и налогового учета, экономического анализа и законодательства. Среди "гибких навыков" - умение делать презентации и визуализировать информацию, самоорганизация, стрессоустойчивость и способность работать в команде.

Проведенный в рамках исследования анализ резюме соискателей показал, что современные выпускники пытаются быть в тренде: порядка 20-30% готовы не только к изменениям в своей профессии, но и к переезду для выполнения трудовых задач. При поступлении в вуз абитуриенты совершенно справедливо рассчитывают получить не только знания, но и "навигацию" по ожиданиям работодателя и тому, как этим ожиданиям соответствовать. Работодатель также стремится найти думающего, гибкого и умеющего подстраиваться под изменчивый мир специалиста, что подтверждает высокий запрос (более трети в списке требований к соискателю) на "гибкие навыки". В сфере "Математика и IT" - это 34%, "Экономика и финансы" - 36%, "Менеджмент и маркетинг" - 40%, Общество и политика" - 42%.

"Результаты исследования подтвердили актуальность выбранного в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова подхода в подготовке конкурентоспособных выпускников через развитие индивидуальной образовательной траектории для каждого. Сегодня рынку нужен не просто финансист, а, например, финансовый специалист с юридическим образованием, если речь идет об оптимизации пенсионных вкладов. Или не просто маркетолог, а специалист по конкретному направлению экономики, например энергетике. Границы специальностей размываются. Сегодня представителям так называемых "точных" профессий стали больше необходимы навыки soft skills и сетевого менеджмента, а гуманитарных направлений - умение работать с данными и т. д. Именно поэтому во время обучения огромное значение имеет междисциплинарное взаимопроникновение компетенций", - подчеркивает Иван Лобанов.

На первых двух строчках наиболее высокооплачиваемых профессий, по версии исследования РЭУ им. Г.В. Плеханова, находятся программисты. На 230 тысяч рублей в месяц, например, могут рассчитывать разработчики программ на платформе IOS, на 210 тысяч - программисты 1С. С небольшим отставанием от них идут бизнес-аналитики (170 тысяч), специалисты по информационной безопасности (160 тысяч) и финансовые специалисты, работающие по международным стандартам финансовой отчетности МСФО (140 тысяч).

По мнению ректора РЭУ, основной задачей университета на сегодняшний день является подготовка студента не только к эффективной, продуктивной работе, но в целом к стилю жизни в меняющемся мире.

"Реагируя на запросы времени, обучающие программы будут актуализироваться. Поэтому своей главной миссией мы видим именно научить студентов учиться. Впитывать и критически оценивать информацию, черпать знания из нестандартных ситуаций, творчески осмысливать поступающие задачи в любой области и практически применять их в выбранной профессии", - отмечает Иван Лобанов.