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21.06.2021 12:34
Рубрика: Власть

Кабмин утвердил порядок перераспределения психотропных лекарств для пациентов

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил регионам обмениваться неиспользованными запасами незарегистрированных в России лекарств, которые они получают для пациентов с неврологическими и иными заболеваниями.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Речь идет о наркотических и психотропных препаратах, не производящихся в стране. "У пациентов есть возможность получать их бесплатно в поликлинике, но процедура оформления заявок от регионов довольно долгая и сложная, в том числе потому что ввоз, хранение и оборот наркотических и психотропных медикаментов жестко регламентирован", - подчеркнул глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями.

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Часто возникают ситуации, заметил Мишустин, когда в одном регионе медикаментов не хватает, а в другом избыток: одним пациентам лекарство не подошло, а кому-то не успели оформить документы. "Но больные не могут ждать, - заявил премьер. - Отсутствие препаратов вынуждает людей привозить их из-за границы или покупать у неизвестных продавцов в интернете, хотя это нарушение российского законодательства, и есть риск получить фальсификат".

Чтобы предотвратить такие случаи и помочь людям, нуждающимся в подобных препаратах, получать их своевременно и легально, правительство утвердило порядок их перераспределения. "Теперь регионы смогут оперативно обменяться неиспользованными запасами таких медикаментов", - рассказал глава кабмина. Для этого они станут ежеквартально направлять данные о тех лекарствах, которые остались невостребованными, в министерство промышленности и торговли, а оно будет постоянно вести мониторинг и курировать процесс перераспределения.

"Новый порядок будет действовать в ближайшие три года. За это время должно быть налажено производство таких препаратов в России", - сказал Михаил Мишустин.

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