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21.06.2021 20:25
Рубрика: Общество

Поработать с прохладцей

Работодатели должны обеспечить комфортную температуру на рабочем месте
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8486)
Жара, установившаяся на большей части страны, создала трудности работающим. Как не перегреться на работе, "РГ" рассказали медики, а в Роструде подтвердили: если температура на рабочем месте достигает 28,5 градуса, нужно корректировать трудовой режим.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда на каждом рабочем месте. В том числе, в жаркую погоду необходимо обеспечить нормальный температурный режим, например, за счет кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была чистая питьевая вода и аптечка", - пояснили в Роструде.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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А в Роспотребнадзоре назвали основные санитарные нормы, предусмотренные на такой случай: "При температуре в рабочем помещении 28,5 градуса, рекомендуется сокращать рабочий день на один час. При 29 градусах - на два часа, при 30,5 градуса - на четыре часа. Чтобы избежать перегревания, при работах на открытом воздухе при 32,5 C и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующим отдыхом не менее 10-12 минут в прохладных помещениях. Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов, если используется спецодежда, защищающая от теплового излучения и 1,5-2 часа для работников без спецодежды".

В помещении для отдыха не должно быть слишком прохладно: большие перепады температур могут спровоцировать простуды и обострение хронических заболеваний. Так что в рекреационных местах поддерживается температура 24-25 C.

Компетентно

Оксана Драпкина, директор НМИЦ профилактической медицины, член-корреспондент РАН:

- В жаркую погоду в организме происходят изменения, которые негативно влияют на течение хронических заболеваний. Особенно опасна жара для людей с сердечно-сосудистыми болезнями. Высокие температуры могут спровоцировать развитие тромбозов, нарушения сердечного ритма, обострение ИШМ и других сердечно-сосудистых недугов. При этом чрезмерное охлаждение тела, например, пребывание в мокрой одежде под вентилятором или кондиционером, что иногда практикуют люди, могут ослабить иммунитет и спровоцировать ОРВИ, ангину, пневмонию.

Хочу также напомнить, что во время жаркой погоды у людей снижается концентрация внимания - значит, надо быть особенно осторожным, если ваша работа сопряжена с использованием опасных механизмов.

Что посоветовать? Работая как в офисе, так и дома на "удаленке", соблюдайте питьевой режим. Не забывайте больше пить, понемногу и регулярно - примерно каждые 15 минут. Лучше всего подходит обычная вода и морсы. Сладкие напитки будут лишь усиливать жажду. Категорически не рекомендую употреблять в жару алкоголь, он ускоряет обезвоживание и может привести к неблагоприятным последствиям.

Во время обеда отдавайте предпочтение теплой пище и уменьшите порции.

Идеально чередовать работу на жаре с пребыванием в прохладном кондиционируемом помещении.

И самый важный совет: не игнорируйте первые признаки перегрева и обезвоживания: сухость во рту, нарастающая жажда, слабость, головная боль, учащенное сердцебиение, головокружение при вставании, вплоть до потери сознания.

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