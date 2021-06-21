Каким будет механизм бесплатного подведения газа

В Минэнерго сообщили, что программа бесплатной газификации (подразумевает подведение трубы до границ домовладений) должна полноценно заработать с 1 января 2022 года. К этому времени должны быть приняты все акты, необходимые для выполнения нового закона. Подать заявку на подключение газа и следить за ее реализацией можно будет в режиме "одного окна".

Прокладка трубы по участку и разводка газа в доме останется платной, но стоимость этих услуг для населения будет нормироваться. Фото: gettyimages

Люди вольны выбирать технику, которая им нравится, и подключать любые дополнительные услуги, но оплачивать их придется из своего кармана. К таковым относятся: геодезические работы на участке, создание и оформление проекта, согласование его в БТИ, проведение топографической съемки, покупка оборудования и обеспечение условий для установки котлов и прочей необходимой техники, а также прокладка трубы по участку и разводка газа в доме. Стоимость этих услуг для населения будет нормироваться, чтобы избежать злоупотреблений на этом этапе. Будут сформированы стандартизированные ставки - определена минимальная стоимость работ, чтобы человек мог выбрать подходящий ему вариант.

В большинстве регионов ответственным за подведение труб к границам участка будет Единый оператор газификации - "Газпром" и его дочерние компании. "Очередь" населенных пунктов на подключение к газу будет закреплена в региональных программах газификации.

В первую очередь до 2023 года будет проведена догазификация - подведен газ к домовладениям в уже газифицированных населенных пунктах, где уже построены внутрипоселковые газопроводы. Здесь будет пройдена так называемая последняя миля - отвод от внутрипоселкового газопровода до границ домовладений. Ранее эти работы были платные и в зависимости от рельефа местности, застройки и расстояния могли обойтись в сотни тысяч рублей. Точный график догазификации таких поселений должен быть составлен до 1 июля.

Обязательным техническим условием для бесплатного подведения газа к земельному участку является расположение домовладения на расстоянии не более 200 метров от распределительного газопровода, в котором есть достаточная пропускная способность для подключения. Еще одно ограничение - мощность газового оборудования в доме не должна превышать 7 кубометров в час. Считается, что такого расхода газа достаточно для газоснабжения дома площадью 300 квадратных метров. Но ограничений по площади дома нет.

Сначала работы начнутся там, где уже построены внутрипоселковые газопроводы и осталось пройти "последнюю милю"

Сегодняшний уровень газификации составляет 71,4%. К 2026 году планируется достичь 74,7%, а к 2030 году - 82,9%. Самый низкий уровень газификации в Сибири (16,8%), а также некоторых областях Дальнего Востока. Стопроцентной газификации страны не будет - там, куда невыгодно тянуть трубы, будут использоваться другие источники энергии. Например, президент уже поручил минэнерго и правительству Камчатского края обеспечить создание локальной инфраструктуры по приему сжиженного природного газа для снабжения жителей и предприятий региона.

Как будут подключать к газу дачников

Немного иначе будет происходить подключение к газу для владельцев домов, находящихся в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Бесплатное подведение газа будет осуществляться только до границ СНТ. По территории товарищества его членам придется осуществлять разводку газа за собственный счет.

При обсуждении условий бесплатной газификации председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала бесплатно доводить газовую трубу до фундамента домов. Но в пресс-службе минэнерго ранее объясняли, что подведение газа возможно только до границ товарищества, поскольку оно является коллективной совместной собственностью. Также для газификации СНТ в каждом случае потребуется отдельное решение региональных властей и оператора газификации.

Как пояснили "РГ" в Союзе садоводов России, решения о разведении газа по территории СНТ будут приниматься на общем собрании. Чаще всего сразу инвестировать в такие проекты готовы не более 20-30% от всего товарищества, которые берут на себя оплату работ по газификации СНТ, а другие члены постепенно возвращают им вложенные средства.

Возможны варианты с определением платы за подключение. Вполне допустимо, что жители более близких домов к трубе у границ СНТ окажутся в лучшем положении, чем проживающие на другом конце поселка. Но, вероятнее всего, стоимость работ будет делиться на всех участников товарищества поровну, полагают в cоюзе.

СНТ во многом стали наследием советской эпохи, домами здесь часто владеют пожилые люди, пенсионеры, которым не всегда под силу заплатить и за разводку газа по территории товарищества, и за подведение трубы к дому. Союз садоводов России оценивает число членов товариществ с учетом их семей в 60 млн человек. То есть речь может идти о более чем 10 млн домов.

Учитывая, что расстояние от участка в СНТ до места, куда будет подведена бесплатная труба, может быть сопоставимо с расстоянием, которое и сейчас отделяет многие участки от газопровода, говорить о решении проблемы газификации СНТ рано, считает аналитик "Финам" Сергей Кауфман.

Проблема не ограничивается проведением трубы по территории СНТ. В товарищества подчас входят более тысячи человек, и подведение трубы от газопровода, находящегося на расстоянии 200 метров от СНТ, едва ли представляло бы для них финансовую сложность. В большинстве случаев газопроводы проходят на большем расстоянии от товариществ. Цена подведения трубы к СНТ может оказаться выше 10 млн рублей, считают в Союзе садоводов России. Есть пример Солнечногорска, где для доведения газа до 3,5 тыс. абонентов СНТ требуется 50 млн рублей. И люди готовы заплатить, но слишком много неопределенностей. Если бы на законодательном уровне было закреплено минимальное количество желающих в СНТ подключиться к трубе, при превышении которого компания обязана произвести техническое присоединение, как было сделано с населенными пунктами, это бы упростило работу по газификации СНТ.