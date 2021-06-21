Отец - юрист, мать - учительница. Дед по материнской линии - священник суздальского храма Николая Чудотворца.
Семья часто переезжала из города в город в связи со служебными назначениями отца. В 1927 году переехали в Иваново-Вознесенск, где Алексей окончил школу № 27.
В начале 1930-х отца арестовали и расстреляли. Алексей уехал на Север, служил юнгой и матросом.
В 1933 году Алексея призвали в армию, служил на Балтийском флоте. В 1936 году поступил в Ленинградское высшее военно-морское училище имени М. Фрунзе.
Первая публикация - в 1934 году в газете "Красный Балтийский флот". Первый сборник стихов выпустил в 1939 году. В том же году Алексей был принят в Союз писателей СССР. В 1940 году вышла его вторая книга "Лирика моря".
Жена Вера вспоминала: "Леша никогда не распространялся на политические темы. Он не любил трескучих фраз, таких обязательных в то время, очень чувствовал ложь. Он как-то сказал, когда нам на глаза попалась фамилия очень тогда модного Лебедева-Кумача: "Я рад, что я просто Лебедев. Лебедев без кумача".
Перед последним походом 11 ноября 1941-го Алексей послал Вере письмо. В нем были и эти стихи:
- Зелено-льдистый небосвод
- Над невысокими горами,
- Давно разбитый бурей бот
- Изглодан солнцем и ветрами.
- Четыре буквы на корме,
- Позеленевшие литеры
- В холодной синей полутьме
- Слагают кратко имя Веры...
В ночь на 14 ноября 1941 года на траверзе маяка Кери в Финском заливе подводная лодка "Ленинец-2" подорвалась на мине и потеряла ход. Экипаж боролся за спасение своего корабля, но в час ночи раздался второй взрыв, разрушивший всю кормовую часть. Лейтенант Лебедев отдал свой спасательный жилет товарищу, а сам погиб.
Алексею было 29 лет. В его офицерской карточке в графе "где похоронен" написано: "Предан морю".
Из экипажа спаслись всего три человека.
Алексей Лебедев был посмертно награжден медалью "За оборону Ленинграда" и навечно занесен в списки воинской части ВМФ.
Жена поэта Вера Ефимовна Петрова-Лебедева до конца жизни отказывалась верить в смерть мужа. Вот строки из "Баллады об ожидании" поэта Бронислава Кежуна.
- Она его любит как прежде,
- И сердце, объятое тьмой,
- Не может не биться в надежде,
- Что Лёша вернется домой...
- И долгие-долгие годы
- Все ждет-поджидает вдова:
- Когда же придет из похода
- Подводная лодка Л-2...
- Ты помнишь скамейку
- на Марсовом поле
- И ветра сквозняк ледяной,
- Какою родною до взрыва, до боли
- Была ты, девчонка, со мной?
- И все это было, как жизни начало.
- И радость не знала краев.
- В руках твоих тонких и милых лежало
- Тяжелое сердце мое.
- Расстались... И, вновь уходя,
- как в изгнанье,
- С холодным норд-остом в борьбе,
- Шепчу, подавляя скупое рыданье:
- "О нет, мы не лгали себе".
1941
* * *
- В июне, в северном июне,
- Когда излишни фонари,
- Когда на островерхой дюне
- Не угасает блеск зари,
- Когда, теплу ночей доверясь,
- Под кровом полутемноты
- Уже раскрыл смолистый вереск
- Свои лиловые цветы,
- А лунный блеск опять манил
- Уйти в моря на черной шхуне,-
- Да, я любил тебя, любил
- В июне, в северном июне.
- 1941
Тебе
- Мы попрощаемся в Кронштадте
- У зыбких сходен, а потом
- Рванется к рейду серый катер,
- Раскалывая рябь винтом.
- Под облаков косою тенью
- Луна подернулась слегка,
- И затерялась в отдаленье
- Твоя простертая рука.
- Опять шуметь над морем флагу,
- И снова, и суров и скуп,
- Балтийский ветер сушит влагу
- Твоих похолодевших губ.
- ... И если пенные объятья
- Назад не пустят ни на час
- И ты в конверте за печатью
- Получишь весточку о нас -
- Не плачь, мы жили жизнью смелой,
- Умели храбро умирать -
- Ты на штабной бумаге белой
- Об этом можешь прочитать.
- Переживи внезапный холод,
- Полгода замуж не спеши,
- А я останусь вечно молод,
- Там, в тайниках твоей души.
- А если сын родится вскоре,
- Ему одна стезя и цель,
- Ему одна дорога - море,
- Моя могила и купель.
Август 1941
15 ноября нынешнего года исполнится 80 лет со дня гибели поэта Алексея Алексеевича Лебедева, командира штурманской боевой части подводной лодки "Л-2".