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21.06.2021 21:44
Рубрика: Культура

Лёша вернется домой

Жена поэта-подводника до конца жизни не верила в гибель любимого
Текст: Дмитрий Шеваров
Российская газета - Неделя № 136(8487)
Алексей родился 1 августа 1912 года в Суздале.
Большой русский поэт и храбрый офицер-подводник Алексей Лебедев погиб в ноябре 1941 года. В его офицерской карточке в графе "где похоронен" сказано: "Предан морю". Фото: Из личного архива Большой русский поэт и храбрый офицер-подводник Алексей Лебедев погиб в ноябре 1941 года. В его офицерской карточке в графе "где похоронен" сказано: "Предан морю". Фото: Из личного архива
Большой русский поэт и храбрый офицер-подводник Алексей Лебедев погиб в ноябре 1941 года. В его офицерской карточке в графе "где похоронен" сказано: "Предан морю". Фото: Из личного архива

Отец - юрист, мать - учительница. Дед по материнской линии - священник суздальского храма Николая Чудотворца.

Фото: Из личного архива Дмитрия Шеварова
Календарь поэзии: 22 июня 1941 года в письмах и стихах девочек войны

Семья часто переезжала из города в город в связи со служебными назначениями отца. В 1927 году переехали в Иваново-Вознесенск, где Алексей окончил школу № 27.

В начале 1930-х отца арестовали и расстреляли. Алексей уехал на Север, служил юнгой и матросом.

В 1933 году Алексея призвали в армию, служил на Балтийском флоте. В 1936 году поступил в Ленинградское высшее военно-морское училище имени М. Фрунзе.

Первая публикация - в 1934 году в газете "Красный Балтийский флот". Первый сборник стихов выпустил в 1939 году. В том же году Алексей был принят в Союз писателей СССР. В 1940 году вышла его вторая книга "Лирика моря".

Жена Вера вспоминала: "Леша никогда не распространялся на политические темы. Он не любил трескучих фраз, таких обязательных в то время, очень чувствовал ложь. Он как-то сказал, когда нам на глаза попалась фамилия очень тогда модного Лебедева-Кумача: "Я рад, что я просто Лебедев. Лебедев без кумача".

Перед последним походом 11 ноября 1941-го Алексей послал Вере письмо. В нем были и эти стихи:

  • Зелено-льдистый небосвод
  • Над невысокими горами,
  • Давно разбитый бурей бот
  • Изглодан солнцем и ветрами.
  • Четыре буквы на корме,
  • Позеленевшие литеры
  • В холодной синей полутьме
  • Слагают кратко имя Веры...

В ночь на 14 ноября 1941 года на траверзе маяка Кери в Финском заливе подводная лодка "Ленинец-2" подорвалась на мине и потеряла ход. Экипаж боролся за спасение своего корабля, но в час ночи раздался второй взрыв, разрушивший всю кормовую часть. Лейтенант Лебедев отдал свой спасательный жилет товарищу, а сам погиб.

Алексею было 29 лет. В его офицерской карточке в графе "где похоронен" написано: "Предан морю".

Из экипажа спаслись всего три человека.

Фото: Из архива Дмитрия Шеварова
Календарь поэзии: Письма с войны полны ожидания, любви и разлуки

Алексей Лебедев был посмертно награжден медалью "За оборону Ленинграда" и навечно занесен в списки воинской части ВМФ.

Жена поэта Вера Ефимовна Петрова-Лебедева до конца жизни отказывалась верить в смерть мужа. Вот строки из "Баллады об ожидании" поэта Бронислава Кежуна.

  • Она его любит как прежде,
  • И сердце, объятое тьмой,
  • Не может не биться в надежде,
  • Что Лёша вернется домой...
  • И долгие-долгие годы
  • Все ждет-поджидает вдова:
  • Когда же придет из похода
  • Подводная лодка Л-2...
Стихотворения Алексея Лебедева
  • Ты помнишь скамейку
  • на Марсовом поле
  • И ветра сквозняк ледяной,
  • Какою родною до взрыва, до боли
  • Была ты, девчонка, со мной?
  • И все это было, как жизни начало.
  • И радость не знала краев.
  • В руках твоих тонких и милых лежало
  • Тяжелое сердце мое.
  • Расстались... И, вновь уходя,
  • как в изгнанье,
  • С холодным норд-остом в борьбе,
  • Шепчу, подавляя скупое рыданье:
  • "О нет, мы не лгали себе".

1941

* * *

  • В июне, в северном июне,
  • Когда излишни фонари,
  • Когда на островерхой дюне
  • Не угасает блеск зари,
  • Когда, теплу ночей доверясь,
  • Под кровом полутемноты
  • Уже раскрыл смолистый вереск
  • Свои лиловые цветы,
  • А лунный блеск опять манил
  • Уйти в моря на черной шхуне,-
  • Да, я любил тебя, любил
  • В июне, в северном июне.
  • 1941

Тебе

  • Мы попрощаемся в Кронштадте
  • У зыбких сходен, а потом
  • Рванется к рейду серый катер,
  • Раскалывая рябь винтом.
  • Под облаков косою тенью
  • Луна подернулась слегка,
  • И затерялась в отдаленье
  • Твоя простертая рука.
  • Опять шуметь над морем флагу,
  • И снова, и суров и скуп,
  • Балтийский ветер сушит влагу
  • Твоих похолодевших губ.
  • ... И если пенные объятья
  • Назад не пустят ни на час
  • И ты в конверте за печатью
  • Получишь весточку о нас -
  • Не плачь, мы жили жизнью смелой,
  • Умели храбро умирать -
  • Ты на штабной бумаге белой
  • Об этом можешь прочитать.
  • Переживи внезапный холод,
  • Полгода замуж не спеши,
  • А я останусь вечно молод,
  • Там, в тайниках твоей души.
  • А если сын родится вскоре,
  • Ему одна стезя и цель,
  • Ему одна дорога - море,
  • Моя могила и купель.

Август 1941

Дата

15 ноября нынешнего года исполнится 80 лет со дня гибели поэта Алексея Алексеевича Лебедева, командира штурманской боевой части подводной лодки "Л-2".

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru
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