Алексей родился 1 августа 1912 года в Суздале.

Большой русский поэт и храбрый офицер-подводник Алексей Лебедев погиб в ноябре 1941 года. В его офицерской карточке в графе "где похоронен" сказано: "Предан морю". Фото: Из личного архива

Отец - юрист, мать - учительница. Дед по материнской линии - священник суздальского храма Николая Чудотворца.

Семья часто переезжала из города в город в связи со служебными назначениями отца. В 1927 году переехали в Иваново-Вознесенск, где Алексей окончил школу № 27.

В начале 1930-х отца арестовали и расстреляли. Алексей уехал на Север, служил юнгой и матросом.

В 1933 году Алексея призвали в армию, служил на Балтийском флоте. В 1936 году поступил в Ленинградское высшее военно-морское училище имени М. Фрунзе.

Первая публикация - в 1934 году в газете "Красный Балтийский флот". Первый сборник стихов выпустил в 1939 году. В том же году Алексей был принят в Союз писателей СССР. В 1940 году вышла его вторая книга "Лирика моря".

Жена Вера вспоминала: "Леша никогда не распространялся на политические темы. Он не любил трескучих фраз, таких обязательных в то время, очень чувствовал ложь. Он как-то сказал, когда нам на глаза попалась фамилия очень тогда модного Лебедева-Кумача: "Я рад, что я просто Лебедев. Лебедев без кумача".

Перед последним походом 11 ноября 1941-го Алексей послал Вере письмо. В нем были и эти стихи:

Зелено-льдистый небосвод

Над невысокими горами,

Давно разбитый бурей бот

Изглодан солнцем и ветрами.

Четыре буквы на корме,

Позеленевшие литеры

В холодной синей полутьме

Слагают кратко имя Веры...

В ночь на 14 ноября 1941 года на траверзе маяка Кери в Финском заливе подводная лодка "Ленинец-2" подорвалась на мине и потеряла ход. Экипаж боролся за спасение своего корабля, но в час ночи раздался второй взрыв, разрушивший всю кормовую часть. Лейтенант Лебедев отдал свой спасательный жилет товарищу, а сам погиб.

Алексею было 29 лет. В его офицерской карточке в графе "где похоронен" написано: "Предан морю".

Из экипажа спаслись всего три человека.

Алексей Лебедев был посмертно награжден медалью "За оборону Ленинграда" и навечно занесен в списки воинской части ВМФ.

Жена поэта Вера Ефимовна Петрова-Лебедева до конца жизни отказывалась верить в смерть мужа. Вот строки из "Баллады об ожидании" поэта Бронислава Кежуна.

Она его любит как прежде,

И сердце, объятое тьмой,

Не может не биться в надежде,

Что Лёша вернется домой...

И долгие-долгие годы

Все ждет-поджидает вдова:

Когда же придет из похода

Подводная лодка Л-2...

Стихотворения Алексея Лебедева

Ты помнишь скамейку

на Марсовом поле

И ветра сквозняк ледяной,

Какою родною до взрыва, до боли

Была ты, девчонка, со мной?

И все это было, как жизни начало.

И радость не знала краев.

В руках твоих тонких и милых лежало

Тяжелое сердце мое.

Расстались... И, вновь уходя,

как в изгнанье,

С холодным норд-остом в борьбе,

Шепчу, подавляя скупое рыданье:

"О нет, мы не лгали себе".

1941

* * *

В июне, в северном июне,

Когда излишни фонари,

Когда на островерхой дюне

Не угасает блеск зари,

Когда, теплу ночей доверясь,

Под кровом полутемноты

Уже раскрыл смолистый вереск

Свои лиловые цветы,

А лунный блеск опять манил

Уйти в моря на черной шхуне,-

Да, я любил тебя, любил

В июне, в северном июне.

1941

Тебе

Мы попрощаемся в Кронштадте

У зыбких сходен, а потом

Рванется к рейду серый катер,

Раскалывая рябь винтом.

Под облаков косою тенью

Луна подернулась слегка,

И затерялась в отдаленье

Твоя простертая рука.

Опять шуметь над морем флагу,

И снова, и суров и скуп,

Балтийский ветер сушит влагу

Твоих похолодевших губ.

... И если пенные объятья

Назад не пустят ни на час

И ты в конверте за печатью

Получишь весточку о нас -

Не плачь, мы жили жизнью смелой,

Умели храбро умирать -

Ты на штабной бумаге белой

Об этом можешь прочитать.

Переживи внезапный холод,

Полгода замуж не спеши,

А я останусь вечно молод,

Там, в тайниках твоей души.

А если сын родится вскоре,

Ему одна стезя и цель,

Ему одна дорога - море,

Моя могила и купель.

Август 1941

Дата

15 ноября нынешнего года исполнится 80 лет со дня гибели поэта Алексея Алексеевича Лебедева, командира штурманской боевой части подводной лодки "Л-2".

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru