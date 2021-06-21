Колумнист Die Welt назвал главную ошибку Запада после развала СССР

Развал Советского Союза и временное ослабление России породили иллюзию, что Запад окончательно занял лидирующие позиции в мире, что положило бы конец идеологическим противостояниям, глобальным революциям и войнам. Вера западных политиков в это была роковой ошибкой. Такое мнение высказал колумнист немецкой Die Welt Михаэль Штюрмер.

По его словам, концепция американского политолога Фрэнсиса Фукуямы о "конце истории" была лишь красивой фантазией, и эйфория от нее вскоре прошла. Западные страны недальновидно приняли Польшу и Прибалтику в ЕС и НАТО, не поинтересовавшись мнением возрождающейся России на этот счет, отмечает автор. По его мнению, Москва не забудет этого: "старые счета открыты по сей день".

Колумнист обратил внимание, что в Европе при отсутствии сдерживающего фактора в виде СССР Соединенные Штаты стали играть роль абсолютного лидера. Ситуация изменилась, когда Москва выразила свое нежелание играть второстепенную роль в новом миропорядке и вернулась на международную арену.

По словам Штюрмера, Запад недооценил Россию, посчитав короткий период слабости ее концом. И упустил шанс на создание миропорядка, ориентированного на западные ценности. Второй такой шанс ему может и не представиться, считает колумнист.