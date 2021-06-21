Комиссия Совфеда в докладе за 2021 год уделит особое внимание вмешательству в выборы

В ежегодном докладе комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета особое внимание будет уделено анализу внешних угроз электоральному суверенитету России, сообщил в понедельник ее председатель Андрей Климов​​​.

"Предлагаю опубликовать наш очередной ежегодный доклад в ноябре 2021 года. Это позволит включить в него необходимую информацию о сентябрьских выборах и те наработки, которые были сделаны нами с конца 2020 года", - сказал он на заседании комиссии. Сенатор уточнил, что центральной темой доклада "предлагается сделать детальный анализ внешних угроз электоральному суверенитету Отечества, а также подробно остановиться на анализе эффективности уже принятых нами мер законодательного реагирования на реальные внешние вызовы".

Напомним, на прошлой неделе комиссия заслушала доклад мониторинговой группы, которая проанализировала информацию за последние полтора месяца и пришла к выводу, что западные страны уже начали работу по подрыву доверия к российским выборам вообще и к думской кампании в частности. По словам главы этой группы, первого зампреда комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова, для дискредитации избирательной системы России будут использованы следующие методы: