Король поэтов: Не стало Александра Еременко

Новости

Запад ввел санкции в отношении физических и юридических лиц Беларуси 18:48
Названа главная цель вакцинации от коронавируса 18:43
Экс-главу Брянкстата будут судить за поборы с подчиненных 18:42
В КЧР задержали двух человек после гибели туристов во время сплава 18:25
Гутцайт будет комментировать матч Россия - Дания 18:15
Минобороны заложило новую традицию, связанную с Днем памяти и скорби 18:05
Жириновский предложил за деньги забирать детей у женщин, планирующих аборт 18:05
В Сочи снесут самострои, из-за которых застрелили судебных приставов 18:01
В Смольном объяснили нагревание батарей в квартирах горожан 17:58
Голикова рассказала о проекте концепции по реабилитации инвалидов 17:57
В Брестской крепости посадили деревья в память о погибших 17:51
Ученый рассказал, влияет ли вакцинация от коронавируса на фертильность 17:43
Синоптик предупредил москвичей об «атмосферном монстре» из-за жары 17:42
В центре Москвы фура вылетела с Садового кольца на тротуар 17:39
В Саранске возбудили дело о мошенничестве и побоях в доме престарелых 17:23
Невакцинированным новгородцам велели ходить на работу в масках 17:21
В ярославской колонии нашли тело осужденного 17:09
Офицерский бал в Севастополе собрал 1000 участников 17:06
Названы четыре новых симптома "индийского" штамма COVID-19 17:05
Названы напитки, которые можно пить в жару 17:05
Суд вынес приговор экс-главе астраханского правительства 17:02
НАУФОР предложила уравнять налоги на доходы по вкладам и по облигациям 16:57
Глава Центра Гамалеи оценил возможность ревакцинации "Спутником V" 16:52
В середине недели температура в Москве поднимется до 37 градусов 16:45
В Подмосковье непривитых чиновников перестали пускать на работу 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как работает ресторан формата COVID-free
Как работает ресторан формата COVID-free
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
21.06.2021 18:25
Рубрика: Культура

Король поэтов: Не стало Александра Еременко

Текст: Павел Басинский
Его называли Королем поэтов. Как Хлебникова. И он действительно был Королем поэтов в 80-90-е годы. А в "нулевые" перестал писать стихи, перестал публиковаться и жил отшельником в центре Москвы, не появляясь на литературных тусовках, вообще словно исчезнув из этой жизни. Он поступил как Блок, который тоже перестал писать стихи, когда перестал слышать "музыку".
Фото: Галина Рыбакова / facebook Фото: Галина Рыбакова / facebook
Фото: Галина Рыбакова / facebook

Даже невозможно передать словами, что такое был для нас, молодых, Александр Еременко в 80-е годы. На его выступления собирались толпы. Его стихи слушали, затаив дыхание. И он сам по себе, своей какой-то невероятной для тех лет свободной манерой поведения не мог не восхищать. А подражать ему было невозможно, как нельзя подражать "штучному" экземпляру человеческой личности, которая создана Богом ли, природой, духом ли, который дышит, где хочет… не знаю. Только Александр Еременко был и остается такой один. Король! Да, Король!

Фото: Сергей Синицын
Ушел из жизни один из основателей российского ТВ Анатолий Лысенко

Сейчас в некрологах пишут, что в 80-е годы он, Иван Жданов, Алексей Парщиков и др. создали группу "метаметафористов". Да ничего они не создавали. Термин этот придумал поэт, литературовед Константин Кедров и использовал его в своей статье, кажется, в "Литературной учебе". На самом деле Жданов - это Жданов, Парщиков - Парщиков, а Еременко - Еременко.

Стихи Еременко были метафорически сложные, но, по смыслу, очень простые, человечные, ироничные, а порой грустные до слез.

В густых металлургических лесах,

где шел процесс созданья хлорофилла,

сорвался лист.

Уж осень наступила

в густых металлургических лесах.

Там до весны завязли в небесах

и бензовоз, и мушка дрозофила.

Их жмет по равнодействующей сила,

они застряли в сплющенных часах.

Последний филин сломан и распилен

и, кнопкой канцелярскою пришпилен

к осенней ветке книзу головой,

висит и размышляет головой,

зачем в него с такой ужасной силой

вмонтирован бинокль полевой?

Я часто читаю эти стихи про себя наизусть, когда мне приходит такое настроение. Да, метафорически сложно. Но как же грустно видеть и эту мушку, и этот бензовоз, и этого филина! Как ясно видишь и даже слышишь этот сорвавшийся осенний лист, который упал и шуршит по металлургическим лесам.

Или вот это, которое я тоже бесконечно люблю:

Сгорая, спирт похож на пионерку,

которая волнуется, когда

перед костром, сгорая со стыда,

завязывает галстук на примерку.

Сгорая, спирт напоминает речь

глухонемых, когда перед постелью

их разговор становится пастелью

и кончится, когда придется лечь.

Сгорая, спирт напоминает воду.

Сгорая, речь напоминает спирт.

Как вбитый гвоздь, ее создатель спит,

заподлицо вколоченный в свободу.

Да, Еременко поражал своей внутренней, да и внешней свободой. Но он, между прочим, никогда не говорил матерных слов, считая, что это недостойно человека.

Родился он 70 лет назад в деревне Гоношиха Алтайского края. Учился в деревенской школе. Служил во флоте. Работал на стройках Дальнего Востока кочегаром. Но не было среди поэтов его поколения фигуры более артистической, чем он. С длинными волосами, в тельняшке, он, опрокидывая в себя бутылку с портвейном где-нибудь на скамейке в московском сквере, все равно был артистом в высшем смысле слова. Это все равно было… красиво! Не знаю, как это ему удавалось, но это было… красиво!

Я добрый, красивый, хороший

и мудрый, как будто змея.

Я женщину в небо подбросил -

и женщина стала моя.

Когда я с бутылкой "Массандры"

иду через весь ресторан,

весь пьян, как воздушный десантник,

и ловок, как горный баран,

все пальцами тычут мне в спину,

и шепот вдогонку летит:

он женщину в небо подкинул -

и женщина в небе висит...

Мне в этом не стыдно признаться:

когда я вхожу, все встают

и лезут ко мне обниматься,

целуют и деньги дают.

Черт побери, но ведь это почти так и было! Это правда, правда! И даже про женщину - это правда.

Ушел из жизни поразительного таланта русский поэт.

Прощай, Саша!

Прости нас, Король!

Культура Литература Литература с Павлом Басинским

Главное сегодня

Минздрав дал рекомендации для ревакцинации от COVID-19
Стало известно состояние детей после столкновения автобусов под Туапсе
Захарова сравнила продление санкций ЕС против Крыма с наступанием на грабли
Набиуллина рассказала о последствиях раздачи денег россиянам
Власти Махараштры сообщили о 20 заболевших новым штаммом COVID-19
Что посмотреть на книжном фестивале "Красная площадь"
В Москве начались съемки фильма Николая Лебедева "Нюрнберг"