Конституционный суд РФ уточнил порядок применения залога как меры пресечения. Часть законодательных норм, которые обжаловал экс-предприниматель Сергей Филиппов, признаны не соответствующими Конституции РФ.

С 2012 года Филиппов является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в крупном размере - он обманом получил права на два земельных участка стоимостью свыше 48 миллионов рублей. В 2013 году суд изменил ему меру пресечения - Филиппова выпустили под залог в восемь миллионов рублей. Необходимая сумма была внесена, но впоследствии Филиппов неоднократно ходатайствовал в органы следствия и суд об изменении ранее избранной меры пресечения в виде залога на любую иную. Деньги пришлось брать в кредит, но уголовное дело расследуется уже более восьми лет. За это время сумма набежавших процентов в два раза превысила саму сумму залога и составила более 15 миллионов рублей.

- Такие имущественные потери сами по себе являются уже наказанием без приговора суда, - указал Филиппов, обратившись в КС, поскольку ранее суды общей юрисдикции сошлись во мнении, что "факт внесения в качестве залога заемных денежных средств не может иметь определяющего значения при разрешении вопроса о законности... отказа следователя в удовлетворении ходатайства об изменении данной меры пресечения".

Обжаловать отказ в изменении меры пресечения обвиняемый не может, поскольку статья 389.2 УПК РФ гласит, что определения или постановления об удовлетворении или отклонении ходатайств участников судебного разбирательства и другие судебные решения, вынесенные в ходе судебного разбирательства, обжалуются в апелляционном порядке одновременно с обжалованием итогового судебного решения. А в деле Филиппова такого решения еще нет, и получается, что сложившаяся правоприменительная практика нарушает не только его конституционное право на судебную защиту, но и право частной собственности.

Сумма набежавших процентов по кредиту для залога в два раза превысила сумму самого залога

Конституционный суд частично принял доводы Сергея Филиппова. Статьи 106 и 110 УПК признаны соответствующими Основному Закону страны, поскольку по их конституционно-правовому смыслу ходатайство об отмене или изменении меры пресечения в виде залога подлежит удовлетворению, "когда сохранение залога существенно затрагивает права залогодателя, а также ввиду существенного превышения ординарных сроков предварительного расследования или судебного разбирательства". А вот отсутствие возможности обжаловать судебное решение, которым было отказано в удовлетворении ходатайства об отмене меры пресечения в виде залога или изменении ее на более мягкую, до вынесения итогового судебного решения, признано не соответствующим Конституции РФ.

- Отказ в удовлетворении ходатайства об отмене залога - притом что срок действия залога ограничен лишь общими сроками предварительного расследования и судебного разбирательства - фактически продлевает установленные залогом ограничения права собственности, гарантированного Конституцией РФ, а потому такое решение предполагает возможность его незамедлительного обжалования в суд, - указал КС. Федеральному законодателю поручено ликвидировать это расхождение, а дело Сергея Филиппова подлежит пересмотру.