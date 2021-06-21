Наступило самое горячее время сезонных работ - оно продлится до конца сентября. Куда поехать на заработки летом, где и сколько платят? Корреспонденты "Российской газеты" отправились на поиск хлебных мест.

До 60 тысяч и меньше

Почему-то считается, что самые доходные места заработка летом - южные курорты страны. Тысячи людей в поисках работы, в основном в туристической сфере, устремляются в Крым и Краснодарский край.

По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, 90 государственных отелей готовы принять на работу около 2 тысяч сотрудников. Нужен и руководящий состав, и линейный персонал. С кадровой проблемой летом Крым сталкивается ежегодно, но на этот раз ситуация обострилась из-за отсутствия трудовых мигрантов.

Но даже при большом спросе на сотрудников и высоком уровне бронирования заметного роста зарплат в туристической отрасли не произошло. Повар сможет заработать в месяц до 50 тысяч, администратор гостиницы - до 45 тысяч, горничная - до 40 тысяч, а аниматор - до 30 тысяч рублей. Крым по-прежнему проигрывает курортам Кубани, считают специалисты турбизнеса на полуострове.

Впрочем, горничные, уборщицы, посудомойщицы, официанты, кондитеры и повара на курортах Кубани получают не намного больше.

В месяц - от 30 до 60 тысяч рублей. А спасатели на пляжах и того меньше - в среднем 25 тысяч рублей, хотя потребность в них увеличилась. По правилам на каждые 50 метров береговой линии требуется один спасатель.

Чай: 90 тысяч

Еще одна востребованная для сезонников вакансия в Краснодарском крае - сборщик чая.

"За килограмм он может заработать от 100 до 170 рублей, - отметил главный агроном предприятия "Солохаульский чай" Владимир Гребенников. - В день опытный сборщик может заработать 5-6 тысяч". Некоторые получают в месяц до 90 тысяч рублей. Смена длится примерно восемь часов - с 5.00.

Черешня: 75 тысяч

Летом потребность в сборщиках фруктов и ягод в южных регионах страны просто зашкаливает. Только на одном предприятии в Ростовской области готовы трудоустроить разу до 150 сезонных рабочих.

Оплата производится буквально на следующий день. И если в Крыму и Сочи сезонникам часто приходится снимать жилье за свой счет, то здесь иногородним предоставляется бесплатное проживание и двухразовое питание.

Требований для сборщиков три: наличие паспорта, отсутствие страха высоты (по деревьям приходится лазить) и желание заработать. За сбор килограмма ягод работник получает 25 рублей. За рабочий день, который начинается с пяти утра, реально собрать от 50 до 100 килограммов черешни. Получается в день 1250-2500 рублей. Если трудиться без выходных, за месяц может выйти до 75 тысяч. И на рабочем месте бесплатно можно есть ягоды без ограничений.

Остро требуются сборщики ягод и в центральной части России, например, в Липецкой области. Клубничные плантации в этом регионе в нынешнем году выросли до 130 гектаров.

"Для иногородних у нас построены деревянные домики, в каждом может жить по восемь человек, - рассказали в компании, которая владеет клубничной плантацией. - Каждый день они обеспечены трехразовым питанием: еду привозят свежую, все приготовлено в этот же день. Обустроены душевые".

Для сборщика устанавливается норма за смену - 80 килограммов ягод, платят по 25 рублей за кило. "Человек зарабатывает как минимум две тысячи рублей в день, - отмечают в компании. - Это минимум".

150 тысяч на двоих

В Петербурге одну из самых высокооплачиваемых сезонных работ предлагают садовникам. Видимо, сказываются богатые парковые традиции. Специалистов по уходу за растениями приглашают как частные усадьбы, так и организации, которые занимаются озеленением общественных пространств.

Заработок - от 65 тысяч рублей, при этом специализированные фирмы попросят у кандидата диплом о профильном образовании.

Владельцы элитных коттеджей в Ленинградской области, как правило, ищут не садовников или других узких специалистов, а универсальных помощников по хозяйству. Платить будут 70 тысяч рублей и больше. Обычно помощники живут в отдельном доме прямо по месту работы и столуются там же бесплатно. Часто хозяева коттеджей приглашают семейную пару (могут даже попросить свидетельство о регистрации брака). Очень удобно: охвачены сразу и женские, и мужские обязанности по дому. В подобных объявлениях даже зарплату указывают на двоих - от 90 тысяч до 150 тысяч рублей.

Неплохо оплачиваются и сезонные работы по благоустройству - например, в Кингисеппе за них предлагают 80 тысяч в месяц. Но от претендентов требуются базовые строительные навыки.

Рыба: купить авто

Одна из основных сезонных работ на Дальнем Востоке - рыбообработчиком или рыбаком на путине. На Сахалине и Курилах обычно принимают на путину около 2 тысяч человек из других регионов, на Камчатке - 12-14 тысяч.

Работают сменами: по 12 часов, как правило, два через два. Работа сложная, не всегда приятная. Главный ее плюс - хорошая зарплата. За сезон при удачном раскладе можно заработать на подержанный японский автомобиль.

Впрочем, заработок зависит от подхода рыбы и замешан на огромном риске. Это хорошо знают местные, именно поэтому они не выстраиваются в очередь перед отделами кадров рыбацких предприятий. Гарантированный доход по договору, как правило, составляет порядка 30 тысяч рублей.

Орешки-рекордсмены

Абсолютный рекорд по сезонному заработку держит Томская область. Здесь расположено более 30 кедровников. В области действует программа развития заготовки дикорастущего сырья. По данным регионального правительства, рынок дикоросов здесь превышает 15 миллиардов рублей в год.

Местную продукцию поставляют в десятки стран мира. В списке самых востребованных - кедровое масло, молочко, грильяж. Сбор шишек приносит сельским жителям очень неплохой доход. С августа деревни пустеют - люди уходят в леса. "Цена мешка шишек составляет около 2 тысяч рублей, а бригада из четырех человек в среднем за день собирает 20-30 таких мешков, - делятся жители села Яр. - На рынке нечищеный кедровый орех продается уже по 500 рублей за килограмм". Считаем. За день сборщик может заработать до 15 тысяч, а за месяц - до 450 тысяч рублей.

За день шишкарь в Томской области может заработать до 15 тысяч, для этого ему надо собрать пять-семь мешков. А за месяц - 450 тысяч рублей

В последние годы конкуренцию томичам все активнее составляют шишкари из других регионов и даже стран. На кедровом сборе неплохо зарабатывают жители Омской области, республик Алтай и Тыва. Но до томичей им пока далеко.