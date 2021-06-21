Лавров: Москва не считает закрытой тему русскоязычных журналистов в Латвии

Российская сторона не согласна с оценками ОБСЕ положения русскоязычных журналистов, в частности представителей агентства Sputnik, в Латвии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

"Мы эту тему не оставили, она у нас остается на столе переговоров с ОБСЕ, с новым представителем по свободе СМИ", - отметил Лавров. По его мнению, вопрос влияния санкций Евросоюза в отношении российских средств массовой информации заслуживает отдельного рассмотрения в ОБСЕ. Министр выразил недоумение в связи с открытием в Латвии уголовных дел в отношении журналистов Sputnik и Baltnews.

Как отметила Шмид, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро в июле приедет в Москву с рабочим визитом, и с ней можно будет обсудить различные вопросы, касающиеся работы журналистов, не только в Прибалтике, но и на Украине, где недавно были закрыт три телеканала. Как оказалось сама Шмид не в курсе этой проблемы.

Лавров со своей стороны выразил надежду на продуктивное взаимодействие с генеральным секретарем ОБСЕ. Министр отметил большой потенциал ОБСЕ как площадки для равноправного диалога по общим проблемам Евроатлантики и для принятия коллективных позитивных решений для их урегулирования.