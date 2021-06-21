Личный самолет ливийского лидера Муаммара Каддафи, убитого в 2011 году, вернулся в Ливию. Долгое время лайнер Airbus A340, известный как "летающий дворец", находился во Франции. Изначально его туда направили для ремонта - во время боев за Триполи самолет получил повреждения. Ремонт осуществили довольно быстро, но вернуть сразу самолет в Ливию помешали судебные споры.

Однако в 2015 году французский суд постановил, что данный лайнер принадлежит временному правительству Ливии, а потому на него распространяется дипломатическая неприкосновенность. В итоге Airbus A340 так и остался стоять в аэропорту французского Перпиньяна. Осенью 2020 года самолет прошел техобслуживание и несколько часов провел в воздухе. В Триполи бывший самолет Каддафи, на фюзеляж которого до сих пор нанесен номер 5A-ONE (борт номер один), встречал премьер Абдель Хамид Дбейба. Изначально лайнер принадлежал Джеффри Болкиаху, брату султана Брунея, затем его приобрел саудовский принц Аль-Валид ибн Талал, и лишь потом он попал в руки Каддафи. На борту самолета есть джакузи, кинотеатр, огромная кровать. В самолете можно разместить до 50 гостей, именно столько кресел первого класса установлено в хвосте самолета, однако этой возможностью Каддафи, в отличие от предыдущих владельцев, не пользовался.