Little Big представили новый клип, несмотря на "рыбий глаз" солистки

Новая песня и видео получили название "Ой да на рэйве", а музыканты соединили в треке рэйв и традиции русской народной плясовой песни.

В клипе Илья Прусикин не только поет, но и свистит в глиняную курочку-свистульку под электронные лупы. Причем, видео продолжается всего около полутора минут, а сами Little Big расценили его как забаву.

Вот как они прокомментировали премьеру на своей странице ВКонтакте: - Как и обещали, вот вам русский народный рэйв. Час на запись и сведение! Два часа на съемки в нашей студии! Рыбий глаз на видосе даже не испортил красоту Сони (Таюрской, прим. Ред.) Ну и, легендарная кепка "охрана" на своём месте! Развлекаемся, как можем, пока пишем новый материал!