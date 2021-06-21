Новости

Захарова: США должны наказать себя санкциями за Югославию и Ирак 20:18
ЦБ: Чистая прибыль российских банков в мае выросла на 7% 20:08
Эрдоган объявил об отмене комендантского часа в Турции 20:04
Захарова назвала средневековьем озвученную стратегию ЕС в отношении РФ 19:49
Роспотребнадзор пояснил рекомендации по сокращению рабочего дня в жару 19:49
В Петербурге у 15 компаний изымут участки для строительства ВСД 19:27
Little Big представили новый клип, несмотря на "рыбий глаз" солистки 19:27
Пушков назвал ведущий к деградации США фактор 19:22
Ученый: Индийский штамм коронавируса на 70% заразнее британского 19:18
Четверо военнослужащих ДНР погибли под Донецком в результате обстрела 19:13
В Ялте готовятся к новому удару стихии 19:07
Видео: Неуправляемая фура едет на тротуар на Садовом кольце 19:03
В январе-мае депозиты физлиц сократились почти на 1 трлн рублей 19:00
Генпрокуратура России признала нежелательной американскую студенческую НПО 18:56
Вассерман пойдет в Госдуму самовыдвиженцем 18:50
Запад ввел санкции в отношении физических и юридических лиц Беларуси 18:48
Названа главная цель вакцинации от коронавируса 18:43
Экс-главу Брянкстата будут судить за поборы с подчиненных 18:42
В КЧР задержали двух человек после гибели туристов во время сплава 18:25
Гутцайт будет комментировать матч Россия - Дания 18:15
Минобороны заложило новую традицию, связанную с Днем памяти и скорби 18:05
Жириновский предложил за деньги забирать детей у женщин, планирующих аборт 18:05
В Сочи снесут самострои, из-за которых застрелили судебных приставов 18:01
В Смольном объяснили нагревание батарей в квартирах горожан 17:58
Голикова рассказала о проекте концепции по реабилитации инвалидов 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как работает ресторан формата COVID-free
Как работает ресторан формата COVID-free
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
21.06.2021 19:27
Рубрика: Культура

Little Big представили новый клип, несмотря на "рыбий глаз" солистки

Текст: Александр Алексеев

Новая песня и видео получили название "Ой да на рэйве", а музыканты соединили в треке рэйв и традиции русской народной плясовой песни.
Little Big выпустили новый альбом и видео Everybody

В клипе Илья Прусикин не только поет, но и свистит в глиняную курочку-свистульку под электронные лупы. Причем, видео продолжается всего около полутора минут, а сами Little Big расценили его как забаву.

Вот как они прокомментировали премьеру на своей странице ВКонтакте: - Как и обещали, вот вам русский народный рэйв. Час на запись и сведение! Два часа на съемки в нашей студии! Рыбий глаз на видосе даже не испортил красоту Сони (Таюрской, прим. Ред.) Ну и, легендарная кепка "охрана" на своём месте! Развлекаемся, как можем, пока пишем новый материал!

Культура Музыка Поп-музыка

Главное сегодня

Минздрав дал рекомендации для ревакцинации от COVID-19
Стало известно состояние детей после столкновения автобусов под Туапсе
Захарова сравнила продление санкций ЕС против Крыма с наступанием на грабли
Набиуллина рассказала о последствиях раздачи денег россиянам
Власти Махараштры сообщили о 20 заболевших новым штаммом COVID-19
Что посмотреть на книжном фестивале "Красная площадь"
В Москве начались съемки фильма Николая Лебедева "Нюрнберг"