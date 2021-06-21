МИД РФ: Россия и США займутся восстановлением нормальной работы дипмиссий

Возвращение российского посла Анатолия Антонова в Вашингтон означает начало работы РФ и США над нормальным функционированием диппредставительств и выдачи виз. Предстоит проработать создание рабочих групп и их формат. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"Вчера все мы видели, что посол наш прибыл в Вашингтон. Сейчас как раз эта работа будет начинаться, определяться формат. То самое, о чем говорил президент РФ, - создание рабочих групп. Все это будет прорабатываться", - отметил замминистра.

По его словам, въезд граждан США в Россию после восстановления регулярного авиасообщения будет возможен только после принятия соответствующего постановления правительства. Пока его нет, есть лишь решение оперштаба о возобновлении рейсов, которое теперь должно быть утверждено председателем правительства. Как подчеркнул Иванов, это касается не только США, но и других стран, с которыми в настоящее время ограничено авиасообщение.