МИД: РФ ведет переговоры с Израилем о признании сертификатов о вакцинации

Министерство иностранных дел и Минздрав РФ ведут переговоры с Израилем о признании российских сертификатов о вакцинации от коронавируса и, соответственно, допуске российских туристов в страну. Об это рассказал замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"Переговоры идут и по линии МИД, и по линии министерства здравоохранения", - отметил высокопоставленный дипломат. По его словам, израильская сторона пока не представила список вакцин, которые будут ей признаны.

Как отметил Иванов, аналогичная работа ведется и с другими странами.

Напомним, Израиль закрыл свои границы для иностранных туристов в марте 2020 года. В определенный момент аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт. Однако теперь власти Израиля готовы начать принимать туристов. Границы откроются 1 июля для тех, кто успел пройти курс вакцинации от коронавируса.