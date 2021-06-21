Минпромторг предложил продлить упрощенный механизм приемки лекарств

Минпромторг поддержал инициативу бизнеса по продлению упрощенной схемы приемки лекарств после 1 июля 2021 года. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

"Условия распространяются на дистрибуцию, аптеки и медицинские учреждения. Планируется сохранить такую возможность для участников оборота до 1 февраля 2022 года", - заявил Евтухов.

По его словам, соответствующий проект уже направлен в Минздрав.

Он также отметил, что сейчас среднее время обработки документов, направленных в систему маркировки, составляет менее минуты.

Обязательная маркировка лекарств началась в России 1 июля 2020 года. До 1 июля 2021 года был введен упрощенный режим работы с маркированными препаратами, вводимыми в гражданский оборот. Производители и дистрибьюторы имели право реализовывать препараты, не дожидаясь подтверждения поставщика.