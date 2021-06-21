Минпросвещения подготовит методичку для школ на случай удаленки

Около полутора тысяч предложений от родителей и учителей собрали по итогам первых 20 дней работы горячей линии, которая была открыта в Минпросвещения по инициативе главы ведомства Сергея Кравцова.

В тройку самых острых тем попали ЕГЭ и ОГЭ, безопасность школ и и цифровая образовательная среда.

Среди предложений, уже запущенных в проработку - методическая памятка школьникам и преподавателям на случай, если снова придется переходить на удаленное обучение из-за чрезвычайных обстоятельств таких, как пандемия. Методичку придумал аспирант МИФИ, она уже прошла общественную экспертизу.

В памятке расскажут об особенностях работы "дистанционных систем", а также рекомендации о том, что делать, если ученики столкнутся с трудностями в использовании дистанционных технологий.

Одно из самых массовых обращений - предложение общественного движения "Родители Москвы" вернуть единство учебных программ за счет введения единых учебников для всех школ по каждому предмету.

В министерстве отметили: уже в этом году в "Институте стратегии развития образования" разработают и выпустят новые примерные рабочие программ по учебным предметам, в которых будет прописана обязательную часть содержания учебных предметов. Также утвердят распределение тем, которые обязательно пройти в том или ином классе.