Минтруд намерен урегулировать самозанятость

Минтруд ведет серьезные проработки по урегулированию самозанятости. Ведь в последнее время эта форма занятости приобретает все большую популярность.

Как сообщили "Российской газете" в Минтруде, пока идут обсуждения с отраслевым сообществом, которые в итоге должны лечь в основу проекта постановления об урегулировании этой новой формы занятости.

По оценке Минтруда, сегодня более 2,4 млн россиян зарегистрированы как самозанятые. "При этом, почти 60% молодых людей хотели бы работать на себя. По нашим прогнозам, к 2024 году количество самозанятых превысит 5 млн человек, к 2030 - перейдем к цифре в 10-11 млн человек", - отметил на Петербургском международном экономическом форуме глава Минтруда Антон Котяков. Он пояснил, что в данный момент ведомство ведет работу над формированием нормативной базы для работающих в секторе платформенной занятости. В частности, прорабатываются варианты страхования для самозанятых, которые должны повысить их социальную защищенность.

При этом необходимо сформировать такой набор программ, чтобы он был понятен конечным пользователям, а с другой стороны - предоставлял им возможность выбора между различными режимами трудовых отношений. Напомним, сейчас самозанятые могут самостоятельно начать платить налоги. При этом они имеют право на бесплатную медицинскую помощь. Будут им платить и пенсию, но только социальную, которая ниже страховой и назначается на 5 лет позже, чем страховая.

Для формирования же страховой пенсии самозанятые должны самостоятельно делать отчисления из собственных средств в Пенсионный фонд России.