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21.06.2021 11:25
Рубрика: Экономика

Минтруд намерен урегулировать самозанятость

Текст: Ольга Игнатова
Минтруд ведет серьезные проработки по урегулированию самозанятости. Ведь в последнее время эта форма занятости приобретает все большую популярность.
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Как сообщили "Российской газете" в Минтруде, пока идут обсуждения с отраслевым сообществом, которые в итоге должны лечь в основу проекта постановления об урегулировании этой новой формы занятости.

Самозанятые могут оформить микрозайм до пятисот тысяч рублей

По оценке Минтруда, сегодня более 2,4 млн россиян зарегистрированы как самозанятые. "При этом, почти 60% молодых людей хотели бы работать на себя. По нашим прогнозам, к 2024 году количество самозанятых превысит 5 млн человек, к 2030 - перейдем к цифре в 10-11 млн человек", - отметил на Петербургском международном экономическом форуме глава Минтруда Антон Котяков. Он пояснил, что в данный момент ведомство ведет работу над формированием нормативной базы для работающих в секторе платформенной занятости. В частности, прорабатываются варианты страхования для самозанятых, которые должны повысить их социальную защищенность.

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При этом необходимо сформировать такой набор программ, чтобы он был понятен конечным пользователям, а с другой стороны - предоставлял им возможность выбора между различными режимами трудовых отношений. Напомним, сейчас самозанятые могут самостоятельно начать платить налоги. При этом они имеют право на бесплатную медицинскую помощь. Будут им платить и пенсию, но только социальную, которая ниже страховой и назначается на 5 лет позже, чем страховая.

Для формирования же страховой пенсии самозанятые должны самостоятельно делать отчисления из собственных средств в Пенсионный фонд России.

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