Решение ряда регионов в обязательном порядке привить от коронавируса сотрудников определенных сфер поможет защитить людей, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

Ситуацию с распространением COVID-19 в России глава правительства оценил как крайне непростую. "Число заболевших ковидом растет, причем темпы заражения в последнее время очень высокие", - подчеркнул он в ходе президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Московский регион и Санкт-Петербург дали основной прирост показателей. Всплеск власти столицы объясняют новыми штаммами, более агрессивными и быстро распространяемыми.

В Москве стали оперативно принимать меры. Пришлось прибегнуть и, как выразился мэр Сергей Собянин, к непростому решению. "По эпидпоказаниям провести обязательную вакцинацию ряда групп работающих граждан: в торговле, в сфере услуг, бытовых услуг, образовании, здравоохранении, органах власти, ряде других", - напомнил мэр. На аналогичный шаг пошли в Московской, Кемеровской, Сахалинской областях и ряде других регионов. "Это позволит не только защитить людей, но и не приостанавливать работу предприятий, - поддержал их Михаил Мишустин. - Важно не допустить, чтобы сфера услуг становилась точкой распространения инфекции. Рассчитываю, что бизнес понимает, насколько необходима вакцинация, чтобы обезопасить и сотрудников, и клиентов".

Конкретно

Как боремся с эпидемией

1 С июля в стране начнется программа диспансеризации для переболевших COVID-19. Люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, смогут углубленно обследоваться и сделать несколько новых исследований, чтобы исключить возникновение постковидных осложнений. На реабилитацию постковидных пациентов сегодня обращается особое внимание, подчеркивают в Минздраве России. О том, какие исследования включены в программу, подробнее рассказывается на стр. 4 этого выпуска "РГ" - Недели.

2 Привитым россиянам, возвращающимся в страну из-за рубежа либо переболевшим и имеющим антитела, скоро не потребуется сдавать два ПЦР-теста при въезде в Россию. Это может произойти уже с 1 июля 2021 года. Проект постановления Роспотребнадзора опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "При наличии завершенного курса вакцинации против COVID-19 или приобретенного иммунитета в результате перенесенного заболевания двукратное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР не требуется", - говорится в документе.

Для невакцинированных и непереболевших коронавирусом россиян требование о двукратном ПЦР-тестировании сохраняется.

3 В регионах поощряют людей делать прививки. В Москве и Подмосковье разыграют лотерею - с машиной и квартирой в качестве приза. День отдыха обещают после прививки в Челябинской области, а также будут разыгрывать подарки. Причем южноуральцы смогут взять по выходному дню после каждого этапа вакцинации. В столице Башкортостана Уфе розыгрыш квартиры и десяти айфонов среди тех, кто сделает прививку, объявили еще в мае - одними из первых в стране. В Тюмени подарки скромнее, зато шансов получить их больше: в одной из поликлиник после прививки можно пройти УЗИ органов брюшной полости, щитовидной железы или сделать гигиену полости рта.

Ирина Невинная