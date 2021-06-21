Регионы смогут обмениваться неиспользованными запасами незарегистрированных в России лекарств, которые они получают для пациентов с неврологическими и иными заболеваниями. За время действия нового порядка, рассчитывает премьер-министр Михаил Мишустин, в стране смогут наладить производство таких препаратов.

Михаил Мишустин: Часто возникают ситуации, когда в одном регионе медикаментов не хватает, а в другом - избыток. Фото: РИА Новости

Глава правительства утвердил порядок перераспределения незарегистрированных лекарств для больных тяжелыми неврологическими заболеваниями. Речь идет о наркотических и психотропных препаратах, не производящихся в стране. "У пациентов есть возможность получать их бесплатно в поликлинике, но процедура оформления заявок от регионов довольно долгая и сложная, в том числе потому, что ввоз, хранение и оборот наркотических и психотропных медикаментов жестко регламентирован", - подчеркнул премьер-министр на оперативном совещании со своими заместителями.

Часто возникают ситуации, когда в одном регионе медикаментов не хватает, а в другом избыток: одним пациентам лекарство не подошло, а кому-то не успели оформить документы. "Но больные не могут ждать, - заявил Мишустин. - Отсутствие препаратов вынуждает людей привозить их из-за границы или покупать у неизвестных продавцов в интернете, хотя это нарушение российского законодательства и есть риск получить фальсификат".

Чтобы предотвратить такие случаи и помочь людям, нуждающимся в подобных препаратах, получать их своевременно и легально, правительство утвердило порядок их перераспределения. "Теперь регионы смогут оперативно обменяться неиспользованными запасами таких медикаментов", - рассказал глава кабмина. Для этого они станут ежеквартально направлять данные о тех лекарствах, которые остались невостребованными, в министерство промышленности и торговли, а оно будет постоянно вести мониторинг и курировать процесс перераспределения.

- Новый порядок будет действовать в ближайшие три года. За это время должно быть налажено производство таких препаратов в России, - сказал Михаил Мишустин.

Кабмин расширил число регионов, где социальные услуги людям сможет предоставлять бизнес

Он также сообщил о расширении практики по оказанию социальных услуг населению не только государственными организациями, но и частным бизнесом. В запущенный в прошлом году пилотный проект вошли 16 территорий. "Теперь присоединятся еще 13 субъектов Российской Федерации", - отметил председатель правительства. Эксперимент расширен на Адыгею, Башкортостан, Карелию, Якутию, Чувашию, Пермский край, Вологодскую, Костромскую, Курскую, Псковскую, Сахалинскую и Ульяновскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ.

- Главная цель - повысить качество и доступность социального обслуживания, создать конкурентный рынок, чтобы у людей был широкий выбор организаций, где они могут получить такие услуги, привлечь для этого частный бизнес, который предоставляет санаторно-курортное лечение, оказывает паллиативную помощь, содействует в трудоустройстве, - подчеркнул Мишустин.

Для некоммерческих организаций правительством предусмотрены меры государственной поддержки, чтобы они могли предоставлять качественный сервис по доступным ценам. "Это крайне необходимо. Важно, чтобы люди, которые зависят от посторонней помощи, чувствовали себя максимально комфортно", - сказал премьер-министр.

В рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею, который нашей стране предстоит принимать в 2023 году, правительство продолжает помогать со строительством необходимой инфраструктуры. Омская область получит в этом году еще свыше 2,5 миллиарда рублей на возведение спортивного комплекса "Арена".

Вместе с Омском принимать турнир будет Новосибирск, где тоже ведется строительство ледового комплекса. "Строительство обеих ледовых арен должно быть полностью завершено в следующем году. Необходимо сделать все, чтобы крупный международный турнир прошел на самом высоком уровне", - указал глава кабмина.