Мурашко назвал число регионов с приростом по заболеваемости COVID-19

Прирост по заболеваемости COVID-19 наблюдается примерно в 65 регионах, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".

"Рост заболеваемости вовлекает большее количество регионов. На начальном этапе было около 30 регионов, сегодня мы видим, что фактически порядка 65 регионов в той или иной степени дают прирост по заболеваемости", - сказал он.

По данным оперштаба, всего в России выявлено 5 334 204 случая заражения коронавирусом в 85 регионах, 129 801 человек скончался, 4 878 333 пациента выздоровели.