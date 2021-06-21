Набиуллина назвала опасность фиксации цен на продукты

Регулирование цен на продукты является опасной практикой и может привести к дефициту и появлению черного рынка. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью "Комсомольской правде".

По ее словам, искусственно заниженные цены не создают стимулов для производителей к расширению производства.

"Многие из нас прекрасно помнят опыт последних лет СССР, когда официальные цены были зафиксированы, но по ним невозможно было удовлетворить спрос. Был дефицит. А он гораздо опаснее инфляции", - объяснила глава регулятора.

Набиуллина подчеркнула, что рост цен, как правило, носит временный характер. В перспективе такие товары дешевеют либо прекращают дорожать, заключила она.