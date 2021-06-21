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21.06.2021 09:20
Рубрика: Экономика

Набиуллина назвала опасность фиксации цен на продукты

Текст: Матвей Линник
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Регулирование цен на продукты является опасной практикой и может привести к дефициту и появлению черного рынка. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью "Комсомольской правде".

Фото: iStock
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По ее словам, искусственно заниженные цены не создают стимулов для производителей к расширению производства.

"Многие из нас прекрасно помнят опыт последних лет СССР, когда официальные цены были зафиксированы, но по ним невозможно было удовлетворить спрос. Был дефицит. А он гораздо опаснее инфляции", - объяснила глава регулятора.

Набиуллина подчеркнула, что рост цен, как правило, носит временный характер. В перспективе такие товары дешевеют либо прекращают дорожать, заключила она.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Центральный банк Цены на продукты

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