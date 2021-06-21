Набиуллина назвала последствия раздачи денег россиянам

Печатание и раздача денег россиянам не приведет к росту экономики, а лишь разгонит инфляцию. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью KP.RU.

Она отметила, что денежно-кредитная политика регулятора влияет только на спрос в экономике.

"Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег. Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики", - объяснила глава ЦБ.

Кроме того, по словам Набиуллиной, раздача денег населению спровоцировала бы падение курса рубля, поскольку люди начали бы массово скупать валюту.