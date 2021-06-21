Набиуллина назвала самую опасную стратегию для сбережений

Покупка спекулятивных криптоактивов - самая опасная стратегия для сбережений. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью KP.RU.

"Цена очень волатильна, потери могут быть просто колоссальными. Центральный банк никогда не дает советов, куда нужно инвестировать, но в этом конкретном случае - вот сюда точно не нужно", - сказала она. По словам Набиуллиной, депозиты продолжают оставаться одной из лучших стратегий сбережений, а повышение ставки приведет к росту их доходности.

Покупка недвижимости или любых товаров длительного пользования может быть более доходной, однако несет в себе определенные риски, отметила глава ЦБ.

"Цены после перегрева рынка могут падать, ликвидность тоже никто не гарантирует. Вы сможете оказаться в ситуации, когда и ваши сбережения вложенные окажутся меньше, и превратить их обратно в деньги окажется не так просто", - предупредила она.

Кроме того, Набиуллина рекомендовала копить средства в той валюте, в которой планируются траты.