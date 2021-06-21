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21.06.2021 21:02
Рубрика: Экономика

Наличные впервые уступили первенство картам в предпочтениях россиян

Текст: Игорь Зубков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В пандемию впервые доля тех, кто не может обойтись без расчетов с использованием банковских карт (58%), превысила долю граждан, которые не представляют свою жизнь без наличных расчетов (55%). Об этом сообщает Банк России по итогам проведенного по его заказу социологического опроса.

Фото: iStock
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За 2020 год доля людей, вообще не использующих безналичные средства платежа, снизилась с 14 до 10%, доля населения, использующего преимущественно наличные, сократилась с 36 до 30%.

Несмотря на это, граждане продолжают носить с собой наличные, причем примерно в тех же суммах, что и ранее: у 46% опрошенных в кошельках от 300 до 1000 рублей, у 30% - от 1000 до 3000. Две трети держателей карт предпочитают иметь при себе наличные деньги на случай, если оплата безналичным способом по каким-либо причинам недоступна.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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