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21.06.2021 13:39
Рубрика: Экономика

Налоговый вычет инвесторам со стажем предложили поднять до 130 тысяч рублей

Текст: Игорь Зубков

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) предложила увеличить с 400 тыс. до 1 млн руб. сумму, с которой можно получить ежегодный налоговый вычет по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС), если счет не закрыт по прошествии трех лет.

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То есть в первые три года максимальный ежегодный размер налогового вычета сохраняется на текущем уровне - 52 тыс. рублей (13% от внесенных за год на счет 400 тыс. руб.), а если ИИС не закрыт и клиент продолжает его пополнять, максимальный вычет увеличивается до 130 тыс. руб. в год.

"Данное решение будет стимулировать сохранение средств на ИИС 1-го типа на срок дольше минимального для этого счета срока в три года", - говорится в докладе НАУФОР "Текущее состояние фондового рынка России и основные направления его развития". Предложения из этого доклада ассоциация направит в ближайшее время в Минфин и Банк России, сказал глава НАУФОР Алексей Тимофеев.

При этом ассоциация предлагает подумать над тем, чтобы закрывать ИИС 1-го типа, если владелец не воспользовался им в течение одного года. По оценке НАУФОР, лишь пять-шесть млн инвесторов имеют зафондированные счета (на которые заведена какая-либо сумма), хотя общее число граждан, открывших брокерские счета, приближается к 13 млн. Законодательство устроено так, что отсчет трехлетнего срока для получения налогового вычета по ИИС начинается с момента его открытия, а не пополнения. По словам Тимофеева, можно рассмотреть минимальную сумму взносов на ИИС, при которой будут сохраняться налоговые льготы (право на налоговый вычет).

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