Нарышкин: Сталин посчитал дезинформацией сообщения о готовности Германии к войне

Даже перед самым нападением фашистов на СССР Иосиф Сталин считал сообщения разведки о готовности Германии к войне дезинфомацией. Об этом в своей статье "В войну разведка вступила первой" в журнале "Национальная оборона" рассказал директор СВР России Сергей Нарышкин.

Он обратил внимание, что "в истории Великой Победы еще много "белых пятен", требующих дальнейших фундаментальных исследований". В связи с этим глава СВР напомнил о том, как работала разведка в предвоенную пору. По его словам, опасность фашизма многие прогрессивно мыслящие люди начали осознавать задолго до начала агрессии. И они начали сотрудничать с советской разведкой.

"В середине 1930-х годов в Центре и загранаппаратах работало около 450 разведчиков и их "помощников". С сегодняшних позиций можно уверенно сказать, что внешняя разведка СССР приобрела статус одной из самых эффективных в мире", - отметил Нарышкин. Однако политические репрессии 1935-1938 годов нанесли серьезный урон этой структуре. Многие сотрудники были объявлены "врагами народа", были утрачены связи со многими ценнейшими источниками информации. "Перемены к лучшему произошли в 1939-1940 годы, когда был организован набор молодых, талантливых людей из партийного и комсомольского актива", - напомнил глава СВР.

Как рассказал Нарышкин, "первые сведения о появлении признаков военной угрозы со стороны Германии внешняя разведка получила летом 1932 года, за девять месяцев до прихода Гитлера к власти". А вот о практических шагах, предпринятых Германией, стало известно в августе 1940 года, когда резидентура во Франции сообщила о начале переброски высвободившихся гитлеровских войск с западного фронта к советским границам. По словам директора СВР РФ, сведения о военных приготовлениях Германии к нападению на СССР шли в Центр из многих резидентур. "С июля 1940 по июнь 1941 года только внешняя разведка направила советскому руководству более 120 информационных сообщений", - подчеркнул Нарышкин.

В одном из таких донесений была названа и точная дата начала войны. Из Берлина сообщалось, что "все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время". Однако Сталин хотел лично и в деталях узнать, насколько надежен источник. Однако на все заверения начальника разведки НКГБ Павла Фитина в его абсолютной надежности, вождь отреагировал неожиданно резко: "Дезинформация". Собранные дополнительные доказательства Сталину доложить уже не успели.

"Всем этим некогда секретным сведениям теперь место в учебниках истории, чтобы юное поколение не только знало и гордилось победами нашей армии в годы Великой отечественной войны, но и помнило имена героев-разведчиков, которые выполнили свой долг", - заключил Нарышкин.