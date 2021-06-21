Названа главная цель вакцинации от коронавируса

Главная цель вакцинации от коронавируса заключается в том, чтобы остановить распространение заболевания. Об этом в эфире онлайн-площадки МГУ "Диалог о настоящем и будущем" заявил доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили.

"Многие интересуются: зачем, мол, вакцинироваться от коронавируса, если все равно могу заболеть? Да, заболеть можете. Но в большинстве случаев болезнь у вакцинированных проходит не очень тяжело. К тому же благодаря вакцинации разрываются цепочки передачи вируса", - отметил Симон Мацкеплишвили.

Эффективность большинства вакцин от коронавируса составляет 95 процентов, отмечает ученый. Так что теоретически можно попасть в 5 процентов. Однако в общем вакцинация даст эффект как прочная иммунная прослойка - защищенные от заражения не будут передавать вирус дальше. Поэтому во многом вакцинация является, скорее, не личным, а общественным делом, отмечалось в ходе обсуждения вопроса на университетской онлайн-платформе.