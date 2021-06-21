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Названа главная особенность Windows 11

Текст:   Антон Благовещенский
21.06.2021,  
17:43
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Энтузиасты протестировали две версии Windows - 10 и 11, чтобы сравнить производительность обеих платформ. Для тестов использовался ноутбук с процессором Intel i7 Lakefield Core.

Как пишет Windows Latest, помимо визуальных улучшений, Windows 11 может похвастаться повышением производительности. В GeekBench 5, BrowserBench, CineBench и других тестах она показывает чуть более высокую скорость работы по сравнению с "десяткой". Однако прорывной сборку назвать нельзя - речь идет о процентах.

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Уже сейчас, напомним, Windows 11 можно установить на компьютер - в интернет утекли сборки операционки. Официальный анонс намечен на 24 июня.

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