Названа главная особенность Windows 11

Энтузиасты протестировали две версии Windows - 10 и 11, чтобы сравнить производительность обеих платформ. Для тестов использовался ноутбук с процессором Intel i7 Lakefield Core.

Как пишет Windows Latest, помимо визуальных улучшений, Windows 11 может похвастаться повышением производительности. В GeekBench 5, BrowserBench, CineBench и других тестах она показывает чуть более высокую скорость работы по сравнению с "десяткой". Однако прорывной сборку назвать нельзя - речь идет о процентах.

Уже сейчас, напомним, Windows 11 можно установить на компьютер - в интернет утекли сборки операционки. Официальный анонс намечен на 24 июня.