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Не делайте этого. Обнаружен странный способ "сломать" iPhone

Текст:   Антон Благовещенский
21.06.2021,  
17:20
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В новой iOS обнаружен необычный баг, который позволяет обескуражить владельцев iPhone, отключив Wi-Fi на их смартфонах.

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Как выяснил энтузиаст по имени Карл Шоу, для того чтобы беспроводной интернет на iPhone перестал работать, нужно назвать беспроводную сеть именем "%p%s%s%s%s%n". Блогер также выложил видео процесса в Twitter.

Примечательно, что выключение и перезагрузка iPhone не решают проблему - вернуть работоспособность Wi-Fi можно лишь путем сброса всех сетевых настроек. В этом случае аппарат "забудет" пароли ко всем беспроводным сетям, к которым он подключался.

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