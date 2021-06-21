Не делайте этого. Обнаружен странный способ "сломать" iPhone

В новой iOS обнаружен необычный баг, который позволяет обескуражить владельцев iPhone, отключив Wi-Fi на их смартфонах.

Как выяснил энтузиаст по имени Карл Шоу, для того чтобы беспроводной интернет на iPhone перестал работать, нужно назвать беспроводную сеть именем "%p%s%s%s%s%n". Блогер также выложил видео процесса в Twitter.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3 — Carl Schou (@vm_call) June 18, 2021

Примечательно, что выключение и перезагрузка iPhone не решают проблему - вернуть работоспособность Wi-Fi можно лишь путем сброса всех сетевых настроек. В этом случае аппарат "забудет" пароли ко всем беспроводным сетям, к которым он подключался.