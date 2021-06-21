Для общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы опубликован проект правительственного постановления "О лицензировании деятельности по хранению и торговле гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия, патронами к гражданскому и служебному оружию и составными частями патронов". Документ разработан экспертами Росгвардии.

Суть нового документа - установление четких правил игры для оружейного бизнеса и чиновников. Эти правила должны быть прозрачны, понятны, без двойных толкований и обязательны к выполнению. Это особенно актуально сейчас, когда многие магазины, торгующие гражданским оружием, из-за кризиса закрылись. А владельцы оружия - охотники, спортсмены, коллекционеры, которых в России около четырех миллионов человек, - столкнулись с дефицитом патронов, капсюлей, пороха и прочего. Известно, что Росгвардия со своей стороны постаралась уменьшить бюрократическую составляющую этого бизнес-процесса. Результаты государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности, связанных с выполнением работ по торговле оружием и патронами, хранению оружия и патронов, уже предоставляются в электронной форме по реестровой модели. Сейчас лицензия на торговлю оружием не выдается на бумажном носителе, а сведения о ней вносятся в юридически значимый реестр. В то же время заявители вправе по своему желанию получить выписку из этого реестра, подтверждающую, что в него внесены сведения о предоставленной лицензии.

Что предлагают авторы нового документа?

К юридическим лицам, занимающимся оборотом гражданского и служебного оружия, будут предъявлены четыре основных требования. Во-первых, это должно быть российское, а не иностранное юридическое лицо. Во-вторых, должны быть соблюдены все технические и юридические требования к помещениям, в которых осуществляется такая торговля . Речь идет прежде всего о соблюдении мер безопасности и недопущении в служебные помещения посторонних лиц. В-третьих, в штате предприятия или магазина должен быть конкретный работник, лично отвечающий за сохранность, хранение и учет оружия и патронов. И, в-четвертых, должен быть обеспечен точный учет оружия и патронов, как прописано в Законе "Об оружии".