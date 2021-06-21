Новый всплеск COVID-19 обернется для работников расходами в 115 тысяч

Затраты россиян на офисные принадлежности для дома - от мебели и техники до привычных перекусов с кофе - изучили аналитики Сбера.

Из-за очередной волны COVID-19 работодатели снова переводят сотрудников на "удаленку". Некоторые "белые воротнички" переходят на дистанционную работу впервые. Конечно, их должны обеспечить всем необходимым. Но кому-то придется потратиться самому.

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров "СберМаркет" и маркетплейс "СберМегаМаркет" посчитали, сколько денег потребуется на оборудование для хоум-офиса, канцтовары и еду, которую в больших компаниях часто покупают для кофе-пауз и держат в свободном доступе.

На оборудование рабочего места мебелью уйдет 16 тысяч 349 рублей. На эти деньги можно купить офисные стол и кресло, шкаф-стеллаж, настольную лампу и струйное МФУ. Ноутбук с беспроводной мышью от Apple будут стоить 97 тысяч 689 рублей. Аналоги в среднем ценовом сегменте (ASUS и Logitech) - 40 тысяч 679 рублей за два предмета.

Стандартный набор расходников потянул на 886 рублей - в эту стоимость вошли органайзер, ручки, степлер и скрепки, бумага А4 и туалетная бумага. Итого: около 115 тысяч рублей (если считать ноутбук в среднем ценовом сегменте, то на 57 тысяч меньше).

Плюс перекусы во время рабочего дня удаленному сотруднику обойдутся, по расчетам аналитиков, в 2,1 тысячи рублей в неделю. На эту сумму можно купить сэндвичи, чай и кофе, бананы, орехи и воду.

"В прошлом году во время локдауна мы наблюдали кратный рост спроса на товары для обустройства рабочего пространства в квартире, - отметила руководитель по коммуникациям маркетплейса Виктория Фролова. - Очевидно, что в ближайшее время по этим категориям также будет всплеск продаж".

Безусловно организация рабочего места дома - не панацея. Эффективно справляться с задачами можно, перемещаясь с ноутбуком от кухонного стола на балкон, а оттуда на диван или в кресло у окна. "Однако, если ваша продуктивность страдает, - замечает Виктория, - воссоздать рабочую атмосферу "как в офисе" помогут правильно подобранная мебель, дополнительные элементы декора и зонирование пространства. Важно не относиться к этому небрежно. Если размер и высота стула или стола не адекватны вашим габаритам, вы будете испытывать внутренний дискомфорт, расходовать больше энергии и быстрее уставать".