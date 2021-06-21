Обозначены сроки продажи льготных билетов на поезда для семей с детьми

Программа субсидирования льготных билетов на поезда для семей с детьми начнет работать в ближайшее время, после сбора и рассмотрения заявок от перевозчиков, сообщили в Минтрансе.

"Сбор заявок на осуществление перевозок по субсидируемым тарифам будет открыт уже в конце этого месяца. Таким образом, в ближайшее время семьи с детьми смогут купить билеты по льготным тарифам и совершить путешествие", - отметил министр транспорта Виталий Савельев, чьи слова приводит пресс-служба.

Купить билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования всех категорий со скидкой смогут семьи с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет, путешествующие по России. Льготный тариф рассчитывается как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50 % его стоимости в плацкартном вагоне, напомнили в Минтрансе. Программа распространяется как на самостоятельные путешествия, так и на организованные туры в любом направлении.

Постановление правительства о субсидировании билетов было принято в начале июня. На компенсацию льготного тарифа в этом году потребуется более 1,3 млрд рублей. Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете.

Решение о субсидировании льготных тарифов для семейных путешествий на поездах дальнего следования принято по предложению Минтранса. Программа направлена на поддержку и развитие внутреннего туризма, а также стимулирование роста пассажиропотока на железной дороге, отметил министр транспорта.

Как отметили в Минтрансе, в России также субсидируются плацкартные перевозки. Кроме того, во всех вагонах внутрироссийских поездов дети до 5 лет ездят бесплатно, оплата для детей от 5 до 10 лет составляет 35% от стоимости взрослого билета. Кроме того, в течение учебного года скидки на проезд в плацкартных вагонах предоставляется школьникам и студентам.