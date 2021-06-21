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21.06.2021 11:39
Рубрика: Общество

Очередной грузовик РФ "Прогресс" должен прибыть на МКС утром 2 июля

Текст: Наталия Ячменникова
Фото: Иван Вагнер/Роскосмос Фото: Иван Вагнер/Роскосмос
Фото: Иван Вагнер/Роскосмос

Запуск к МКС российского грузового корабля "Прогресс МС-17" запланирован на 30 июня в 2:27 мск. Стыковка к модулю "Поиск" намечена предварительно на 2 июля в 4:02 мск, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

Фото: NASA/Roscosmos/wikipedia.org
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По данным госкорпорации, "Прогрессу" предстоит доставить на станцию 470 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов воздуха и кислорода, а также 1 509 килограммов различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты для экипажа станции.

Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлено 168 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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