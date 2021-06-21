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Рубрика: Экономика

Определены векторы колебания рубля в конце июня

Текст: Георгий Панин
Наступающая и последующие недели получили от прошедшей в наследство вектор от двух событий. Это встреча президентов России и США и заседание Федеральной резервной системы США.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман объяснил влияние этих событий на будущее рубля и дал прогноз по курсам валют:

Фото: iStock
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- Саммит показал определенное снижение геополитического давления на курс рубля на перспективу. А американский регулятор неожиданно для всего мира указал на более ранний, чем предполагалось, переход к повышению своей процентной ставки.

Это дало импульс для укрепления доллара к основным валютам и к рублю. Но тот же импульс ослабляет евро к американцу. Поэтому итоги прошедшей недели и задел на будущее для российской валюты интересен и противоречив. Доллар вырос с 71,5 к 72,8 рубля, а евро - снизился с 87,5 к 86,3 рубля.

С такими настроениями рынок входит в последнюю декаду месяца. 21 июня в первой половине дня котировки рубля, вероятно, будут колебаться в районе указанных цен закрытия недели. К вечеру выйдет целый комплекс важной статистической информации по России. Майские данные по ВВП, занятости, объему розничных продаж.

По прогнозам, уровень безработицы не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 5,2 процента. А продажи в конечном звене потребительского рынка предположительно поднялись на 23 процента в годовом исчислении - меньше, чем месяцем ранее (34,7 процента).

В зависимости от перипетий этой информации и внешних движений на финансовых рынках наиболее вероятный диапазон на понедельник - 72,3-73,4 рубля к доллару и 86-87,1 рубля к евро.

Затем в течение недели вполне возможно коррекционное движение некоторого ослабления доллара и укрепления евро.

Во вторник может быть значимым выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Он может уточнить намерения регулятора и подход к будущему ужесточению денежной политики. В среду внимание привлекут данные о индексе деловой активности в еврозоне и США, о продажах нового жилья и запасах нефти в США.

Фото: iStock
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В четверг выйдет ежемесячный отчет Европейского центробанка (ЕЦБ) и информация о ВВП США за первый квартал. В пятницу могут оказаться важными для доллара индексы расходов на личное потребление в США, отражающие уровень инфляции.

Возможная амплитуда движений курса рубля составит на неделю 71-73,7 рубля к доллару и 85-87,7 рубля к евро.

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