Опубликована статистика состояния преступности в 2021 году

МВД России опубликовало официальные статистические данные о состоянии преступности в стране в январе-мае 2021 года. В ведомстве считают, что цифры свидетельствуют о стабильности оперативной обстановки.

Так, уменьшилось число убийств и покушений на убийство - на 3,8%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 11,9%. Количество грабежей сократилось - на 22,6%, разбоев - на 20%, квартирных краж - на 22,6% и краж транспортных средств - на 32,7%.

Благодаря профилактической работе на 18,1% снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии. На 5,7% стало меньше уголовных преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и на 11% - в состоянии наркотического опьянения.

Стало безопаснее в общественных местах. На 9,2% уменьшилось число уличных преступлений. В парках, скверах и на улицах населенных пунктов стало на 30,8% меньше грабежей, на 11,6% - краж, на 22,4% - разбойных нападений.

Меньше стало бытовых преступлений. На 6,8% сократилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 4,6% - причинения вреда здоровью средней тяжести и на 2,4% - легкого вреда здоровью.

Небольшой рост общего количества зарегистрированных преступлений - на 1,6% - принесли киберпреступления. Их зарегистрировано на 25,7% больше, чем год назад, в том числе совершенных при помощи сети Интернет - на 48,4%, с использованием компьютерной техники - на 40,1%. Если в январе-мае прошлого года удельный вес преступлений в сфере высоких технологий составлял 21,7%, то по итогам пяти месяцев этого года он увеличился до 26,8%.