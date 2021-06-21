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Рубрика: Экономика

Осенью производителей зерна ждет разочарование

Текст: Александр Гавриленко
Следующий год может стать катастрофой для многих аграриев, не исключает независимый эксперт по агропромышленному комплексу, глава аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов. В интервью "Российской газете" он объяснил, какие причины могут привести к столь серьезным проблема на зерновом рынке.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Андрей, запасы зерна у аграриев к началу нового сельскохозяйственного года, который начнется первого июля, близки к рекордным. С чем это связано? Почему не продают? Считают, что цены на зерно будут расти и дальше?

Фото: iStock
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Андрей Сизов: Причин, почему аграрии не спешат продавать прошлогодний урожай, несколько. Во-первых, в завершающемся сезоне многие из них сумели хорошо заработать. За счет резкого роста мировых цен и курса доллара рублевые цены на зерно были рекордными.

Многие сельхозпроизводители сегодня чувствуют себя спокойно и не рвутся продавать последние остатки. Многие вообще морально готовы уходить с этим зерном в новый сезон и продавать его уже там, в надежде на новые пики. Дефицита мощностей хранения в России уже много лет не существует, так что это тоже не проблема.

Во-вторых, введение плавающих экспортных пошлин серьезно снизило спрос со стороны экспортеров. Вывоз в апреле-мае шел крайне низкими темпами. Ну и еще один фактор - слухи и надежды на то, что в России вообще могут отменить экспортные пошлины на зерно. Тогда бы цены резко выросли. Хотя лично я пока не вижу никаких предпосылок, чтобы власти в ближайшем будущем отменили пошлины.

Однако вы все-таки против этих пошлин и любых других ограничительных мер?

Андрей Сизов: Да, я считаю, что сохранение пошлин на долгосрочную перспективу означает принципиальное ухудшение положения в российском растениеводстве.

При ныне действующих пошлинах российский производитель получает только 30 процентов от прироста мировой цены. При этом цены на материально-технические ресурсы растут быстрыми темпами. Под урожай этого года многие аграрии покупали удобрения, агрохимию и сельхозтехнику по старым ценам, поэтому текущий год для них пройдет нормально.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Но к осенней посевной многие внезапно для себя обнаружат, что цены подскочили. Некоторые удобрения в мире уже подорожали на 100 и более процентов. Все стремительно растет в цене, а это резко ударит по себестоимости сельхозкультур. Вероятно, многие сельхозпроизводители уйдут в минус в 2022 году.

Государство тоже не сидит сложа руки. Следит за ценами...

Андрей Сизов: Конечно, государство заключает соглашения о временной заморозке цен с производителями удобрений и пестицидов, расширяет систему субсидирования при покупке отечественной сельхозтехники. Но это все равно в несколько раз меньше, чем те потери, которые несет отрасль.

Полностью интервью главы аналитического центра "Совэкон" Андрея Сизова читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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