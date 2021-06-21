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21.06.2021 19:29
Рубрика: В мире

Пашинян в премьерах

Для армянского общества сейчас характерна некая усталость: явка - менее 50 процентов
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8486)
Партия премьера Армении Никола Пашиняна по итогам прошедших в воскресенье внеочередных парламентских выборов получит большинство в Национальном собрании, не менее 71 места из 105.
Хотя Пашинян и одержал победу, в парламенте порядка 30 процентов мандатов будут иметь его непримиримые противники. Фото: Александр Рюмин/ТАСС Хотя Пашинян и одержал победу, в парламенте порядка 30 процентов мандатов будут иметь его непримиримые противники. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Хотя Пашинян и одержал победу, в парламенте порядка 30 процентов мандатов будут иметь его непримиримые противники. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Между тем оппозиция, в первую очередь лидер блока "Армения" и экс-президент Роберт Кочарян заявили, что не согласны с результатами голосования. Блок "Армения" планирует в этой связи обратиться в Конституционный суд. Нельзя исключать и новых уличных протестов.

В отношениях Армении с Россией после прошедших выборов ничего существенно измениться не должно

Таким образом, хотя Пашинян и одержал победу, в парламенте будет не менее 30 процентов депутатов от оппозиции, причем оппозиции весьма жесткой. Между тем все проблемы, которые были в Армении - от поражения в Нагорном Карабахе и до проблем в экономике и социальной сфере, остались. Волеизъявление народа показало, что Пашинян пока сохраняет доверие со стороны значительной части населения, особенно в сельской местности, где за него голосовали более активно, чем в Ереване и других крупных городах. Но насколько хватит этого ресурса - неясно.

Комментарии

Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, главный редактор журнала "Международная аналитика":

Песков о выборах в Армении: Партия Пашиняна одержала убедительную победу

- Победа Пашиняна была предсказуемой. Протесты против него выдохлись еще весной. Пашиняну перед выборами удалось использовать в свою пользу сравнение "бывший и нынешний". Он говорил, что, конечно, у нас есть проблемы и промахи, но те, кто был до нас - еще хуже. Кроме того, надо обратить внимание на раскол оппозиции в Армении. Ей пока не удалось создать единую структуру. У оппозиции нет новых лиц и новых предложений. Ругать Пашиняна недостаточно, надо предлагать свои конструктивные варианты. А что оппозиция может предложить по тому же Карабаху? Отменить соглашение от 10 ноября 2020 года с решающей ролью России? Нет. Начать войну с Азербайджаном? Нет, Армения к ней не готова. Получается, что альтернативы особо и нет. Ничего не изменилось бы, победи на выборах блок "Армения" во главе с Робертом Кочаряном. Вероятно, политика Еревана стала бы более кулуарной, меньше стало бы митингов. Но по большому счету общая линия осталась бы такой же. Если говорить о довольно низкой явке на прошедших в воскресенье парламентских выборах, меньше 50 процентов, то для армянского общества сейчас характерна некая усталость.

В отношениях с Россией после прошедших выборов ничего существенно измениться не должно, и то, что благодарность от Пашиняна прозвучала в адрес Владимира Путина и Михаила Мишустина, а не в адрес Джозефа Байдена, тоже свидетельствует об этом. У нас часто говорят, что контакты Пашиняна с западными политиками надо расценивать как отход от пророссийской линии. Но при президенте Серже Саргсяне Армения была в шаге от соглашения об Ассоциации с ЕС и подписала с Евросоюзом соглашение о всеобъемлющем партнерстве. Пашинян непростой партнер, он довольно экстравагантен и неопытен в каких-то делах, но вызова в адрес России в его действиях нет.

Александр Маркаров, директор армянского филиала Института стран СНГ:

- Перед Николом Пашиняном после выборов стоят задачи, связанные с налаживанием эффективной работы госаппарата, а также с развитием экономики, которой был нанесен сильный удар войной в Нагорном Карабахе и пандемией коронавируса. Для решения экономических проблем необходимо, в том числе, открытие транспортных коридоров, что сейчас обсуждается с Азербайджаном при участии России. Кроме того, Пашинян предлагает пока кажущиеся малореалистичными сценарии сотрудничества с Азербайджаном и Турцией, в том числе через транспортно-логистические коридоры "Север - Юг" и "Запад - Восток".

Безусловно, Армении необходимы инвестиции. Но сегодня привлекательность страны с инвестиционной точки зрения снижается, особенно с учетом региональной нестабильности. Кроме того, перед Пашиняном стоят проблемы, связанные с поляризацией внутри общества и с обеспечением безопасности как внутри Армении, так и в Нагорном Карабахе.

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