Первый тур региональных выборов во Франции показал рекордно низкую явку

Первый тур региональных выборов, которые сейчас проходят во Франции, состоялся при рекордно низкой явке - в среднем около 30 процентов, сообщает французский телеканал BFM.

Эксперты полагают, что одной из причин столь невысокой активности избирателей стала жаркая погода во многих регионах страны, из-за чего людям не хотелось стоять в очередях на участки в масках, а также - сильный шторм и ливни в центральной и северной частях Франции, прошедшие накануне выборов, по причине которых многим пришлось чинить поврежденные дома. Власти выражают надежду, что на второй тур выборов, назначенный на 27 июня, придет больше избирателей.

По итогам голосования 20 июня представители партии "Республиканцы" получили 29,3 процента, партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 19,1 процента, левые (коммунисты, зеленые и социалисты - 34 процента, а правящая коалиция (партии "Республика на марше", "Демократическое движение" и "Действовать") - 10,9 процента.