Песков: Анализ на антитела к COVID-19 после прививки пока остается платным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему неизвестно о планах сделать бесплатным анализ на антитела к коронавирусу после вакцинации.

"Что касается анализов, действительно, это недешевое удовольствие. Каких-либо разговоров о том, чтобы это удовольствие было бесплатным, не ведется. Мне неизвестно об этом по крайней мере", - сказал он.

По мнению представителя Кремля, для каждого, кто хочет обезопасить себя и окружающих, неизбежной является не только вакцинация от инфекции, но и ревакцинация. "Вы знаете, что персонально у каждого человека разная динамика с антителами, но, тем не менее, эта ревакцинация будет и является неизбежной, не только вакцинация, но и ревакцинация для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных и близких и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его", - заявил Дмитрий Песков.

"Такая реальность. Ситуация тяжелая, тенденции скорее плохие, чем хорошие", - добавил он.