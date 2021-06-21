Песков объяснил, почему статья Путина о войне будет опубликована на немецком

Первой жертвой нацизма стала именно Германия, эта тема крайне важна для немцев, поэтому президент России Владимир Путин решил опубликовать свою статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны на немецком языке, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что первой жертвой нацизма стала сама Германия, которая была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР. Эта тема очень важна и для немцев, и важна для россиян. Поэтому в диалоге с Германией президент не раз принимал решение обратиться, чтобы изложить свое видение", - сказал он. Отвечая на вопрос, почему статью решено написать на немецком языке, Песков отметил: "Потому что в Германии все говорят на немецком языке".

Представитель Кремля также сообщил, что будет опубликована "на русском, немецком и на иных языках" на сайте президента РФ. Основные тезисы материала он раскрывать не стал. "Вы все увидите и прочитаете, давайте не будем забегать вперед", - сказал Дмитрий Песков.