Песков рассказал о ревакцинации от коронавируса

В настоящее время в России наблюдается тяжелая ситуация с распространением коронавирусной инфекции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация тяжелая, тенденции пока скорее плохие, чем хорошие", - сказал он.

По словам Пескова, в связи с этим для всех, кто хочет обезопасить себя, своих родных и близких, "ревакцинация будет и является неизбежной".

Отвечая на вопрос, как именно должна проводиться ревакцинация, Песков отметил, что главное в этом вопросе - что говорят производители и изобретатели вакцина, медики, имеющие доступ ко всем данным вакцинированных. "У каждого человека разная динамика с антителами", - объяснил Песков.

Также представитель Кремля добавил, что глава государства на постоянной основе получает и внимательно изучает доклады по обстановке с ковидом из оперштаба, от глав регионов.