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21.06.2021 12:57
Рубрика: Власть

Песков: РФ продолжит работу с Европой по завершению "Северного потока-2"

Текст: Галина Мисливская
Несмотря на планы Вашингтона ввести очередные санкции против России, Москва продолжит и диалог с США, и работу с европейскими партнерами по запуску газопровода "Северный поток-2", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

Отвечая на вопрос, не противоречат ли возможные санкции духу саммита в Женеве, он отметил: "Слова президента (Путина) о конструктивном настрое во время саммита не свидетельствуют о том, что мы отошли от трезвой оценки наших двусторонних отношений с США". Песков добавил, что положительные результаты встречи президентов России и США не говорят о том, что Вашингтон будет готов отказаться от сути своей политики по сдерживанию России, Москва отдает себе отчет в том, что "это было и будет продолжаться".

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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"Что касается противодействия "Северному потоку", мы слышали заявления уже после саммита о том, что Америка продолжит линию против этого проекта", - сказал представитель Кремля. Тем не менее, российская сторона рассчитывает "продолжать работу в форме диалога с американцами", заявил он. "Конечно, продолжим работу с нашими европейскими партнерами в плане финализации этого проекта и его скорейшего запуска", - добавил Дмитрий Песков.

Ранее о планах введения очередных санкций против России сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джек Салливан. По мнению российского посла в США Анатолия Антонова, это не тот сигнал, которого все ждали от Вашингтона.

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