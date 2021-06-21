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21.06.2021 17:32
Рубрика: Экономика

ПФР объяснил, как меняются выплаты работавшим пенсионерам после увольнения

Текст: Василий Кошкин
Работавшие пенсионеры после увольнения могут рассчитывать на выплаты со всеми индексациями. При этом повышенная пенсия придет лишь спустя три месяца, говорится в сообщении Управления ПФР России по Москве и Московской области.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

В фонде напомнили, что сейчас работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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"После прекращения трудовой деятельности - работы и (или) иной деятельности - суммы страховой пенсии с учетом индексаций, имевших место в период осуществления трудовой деятельности, выплачиваются, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы и (или) иной деятельности", - пояснили в ПФР.

Подавать заявление в Пенсионный фонд не требуется: работодатели до 15 числа каждого месяца направляют в ПФР отчетность, и факт осуществления работы определится автоматически.

После обработки и учета новых сведений Пенсионный фонд в течение месяца со дня их получения от страхователя принимает решение о выплате пенсии с учетом (без учета) индексации с месяца, следующего за месяцем принятия решения. При этом необходимо понимать механизм проведения перерасчета пенсии уволившегося пенсионера.

Фото: ТАСС
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"Например, пенсионер уволился с работы в августе. В сентябре в Пенсионный фонд поступит отчетность от работодателя за август, где пенсионер еще числится работающим. В октябре ПФР получит отчетность за сентябрь, в которой пенсионер работающим уже не числится. В ноябре ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в декабре пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца - сентябрь, октябрь, ноябрь. То есть пенсионер начнет получать новый проиндексированный размер пенсии спустя три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы", - пояснили в ПФР.

Если пенсионер через какое-то время вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уже не уменьшится, добавили в фонде.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд

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