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Пользователям рассказали об опасности смартфонов Samsung

Текст:   Антон Благовещенский
21.06.2021,  
11:52
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В некоторых смартфонах Samsung обнаружена уязвимость программного кода, позволяющая хакерам получать доступ к контактам, звонкам, SMS-сообщениям на атакованном устройстве.

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Как пишет BGR, также ошибка позволяет устанавливать любые приложения и записывать любые файлы, менять настройки и так далее. Всего с начала года в смартфонах Samsung было обнаружено более десятка подобного рода уязвимостей, однако часть из них так и не была исправлена.

Некоторые из них были найдет в приложениях безопасности Samsung Secure Folder и Samsung Knox.

BGR пишет, что выход апдейтов, которые исправят ошибки, может занять "пару месяцев".

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