Пользователям рассказали об опасности смартфонов Samsung

В некоторых смартфонах Samsung обнаружена уязвимость программного кода, позволяющая хакерам получать доступ к контактам, звонкам, SMS-сообщениям на атакованном устройстве.

Как пишет BGR, также ошибка позволяет устанавливать любые приложения и записывать любые файлы, менять настройки и так далее. Всего с начала года в смартфонах Samsung было обнаружено более десятка подобного рода уязвимостей, однако часть из них так и не была исправлена.

Некоторые из них были найдет в приложениях безопасности Samsung Secure Folder и Samsung Knox.

BGR пишет, что выход апдейтов, которые исправят ошибки, может занять "пару месяцев".